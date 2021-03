Conforme a los criterios de Saber más

Aclaración: Este artículo se publicó originalmente el 12 de enero de 2021. Se actualizó tras con la llegada del último capítulo de "WandaVision" a Disney+.

Uno de los romances más antiguos y longevos de Marvel Comics es el formado entre Vision y Scarlet Witch, así que cuando estos personajes pasaron a la pantalla grande con los actores Paul Bettany y Elizabeth Olsen como parte del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) no sorprendió que esta relación también se viera reflejada en las películas, aunque siempre en segundo plano. Ahora este amorío ha ganado mucho protagonismo gracias a “WandaVision”, una serie que no solo toma elementos de conocidas ‘sitcoms’ de los 60 y 70, sino tamién de la historia de los cómics de sus protagonistas.

EL HOMBRE DE HOJALATA Y LA BRUJA

Los personajes son unas de las estampas del universo de los cómics. Scarlet Witch (Wanda Maximoff), conocida en español como la Bruja Escarlata y creada por Stan Lee y Jack Kirby, apareció por primera vez en “The X-Men #4” (marzo de 1964) junto a su hermano Quicksilver (Pietro Maximoff) como parte de la Hermandad de mutantes malvados liderada por Magneto (quien en ese entonces no había sido revelado como su padre), para luego formar parte de los Avengers (Los Vengadores), donde se convirtió en el objeto de deseo de varios de sus miembros como Hawkeye y Wonder Man. La heroína dejaría el equipo en el número #53 (junio de 1968), unos meses antes de la introducción de cierto androide.

Vision en cambio fue presentado en “The Avengers #57” (octubre de 1968) y creado por Stan Lee y Roy Thomas. El androide fue creado por el robot Ultron utilizando el cuerpo de la primera Antorcha Humana - otro androide - y los patrones cerebrales del entonces fallecido Wonder Man como parte de un complot contra su creador Hank Pym, también conocido como Ant-Man y miembro de los Avengers. Sin embargo, el robot pronto rompió las cadenas de su inventor y se unió de verdad a los héroes como un nuevo miembro del equipo

INICIOS DE UN ROMANCE

Scarlet Witch y Vision se conocieron por primera vez en “The Avengers #75” (abril de 1970) y “The Avengers #76 (mayo de 1970), donde los Vengadores tienen que combatir contra el bárbaro Arkon, rey de un mundo que glorifica la guerra, quien casarse por la fuerza con la heroína, así como destruir el mundo mediante una explosión nuclear.

Hay muchas razones por las cuales la relación entre Vision y Wanda tuvo sentido. Ambos fueron inicialmente visto por recelos por el resto de los Vengadores debido a su pasado relacionado a un villano, por lo que encontraron consuelo en los brazos del otro. Sin embargo, la relación tuvo su origen en una cuestión más mundana: su falta de cómics propios.

“Sentí que un romance de este tipo ayudaría al desarrollo de los personajes en ‘The Avengers’, y Vision era un candidato principal porque solo aparecía en esa revista... al igual que Wanda, en ese sentido. Así que se convirtieron en una pareja, solo por esas consideraciones prácticas”, indicó el entonces escritor de la historieta, Roy Thomas, a la revista Back Issue! “Eso (la relación) también añadiría al desarrollo que estaba haciendo con Vision, quien se estaba intentando convertir en ‘humano’’'.

Scarlet Witch y Vision oficializaron su relación en 1971 con "The Avengers #91". (Fuente: Marvel Comics)

Es así que el verdadero inicio de la relación ocurrió un año después en “The Avengers #91”, (agosto de 1971) cuando Vision y Scarlet Witch son capturados por Ronan el Acusador - recordado en el MCU por ser el oponente en “Guardians of the Galaxy Vol. 1”- y expresan sus sentimientos entre ellos, aunque Vision termina rechazando la posibilidad de un amor entre una persona y “una mera copia de un ser viviente. Una cosa de piel plástica y sangre sintética”.

La relación se convertiría en oficial en “The Avengers #108” (febrero de 1973), la conclusión de una saga comenzada dos números atrás donde los Vengadores se enfrentan a su antiguo rival Space Phantom, quien ofrece a Vision la posibilidad de convertirse en humano al tomar control del cuerpo de Steve Rogers (Capitán América). Luego que el androide mostrara su verdadera lealtad al equipo, este se reconcilia con Wanda y comienzan su romance, aunque este no estuvo falto de problemas por las objeciones de Quicksilver y el propio Hawkeye.

SUENAN LAS CAMPANAS

La relación dio su siguiente paso en “Giant Size Avengers #4” (junio de 1975), cuando después de volver de un viaje a través del tiempo para investigar sus orígenes - las tiras cómicas son extrañas-, Vision rescata a Scarlet Witch del demonio Dormammu, quien la mantuvo cautiva en la Dimensión Oscura después de que la mutante intentara fortalecer sus poderes mágicos. Tras el rescate, los héroes intercambian votos a pesar de sus diferencias como seres orgánicos y sintéticos. “¿No lo ves, el amor es para las almas, no los cuerpos?”, exclamó Wanda en ese volumen.

Vision le propone matrimonio a Wanda en "Giant Size Avengers #4". (Fuente: Marvel Comics)

Con la unión vino la prominencia editorial. Y para 1982 los personajes tuvieron su primera serie limitada titulada “The Vision and the Scarlet Witch”. La historieta, de cuatro volúmenes en total, y escrita por Bill Mantlo, no desarrolló tanto la relación de los esposos, pero estableció por primera vez que Magneto era el padre de los gemelos Maximoff, algo que fue canon hasta el 2014.

El cambio más importante para la relación entre Wanda y Vision ocurre bajo la pluma de Steve Englehart, quien entre 1985 y 1986 escribió el guion para el segundo volumen de “The Vision and the Scarlet Witch”. En estos tomos los superhéroes se han retirado de los Vengadores e intentan vivir una existencia mundana en los suburbios. Pero sus planes quedan de lado con la ocurrencia de múltiples aventuras, entre ellas una en la que Wanda canaliza una enorme cantidad de magia que le permite quedar embarazada de Vision a pesar de la incompatibilidad que tienen. La saga termina con el nacimiento de dos gemelos Billy y Tommy, así como Vision y Wanda rodeados por su familia y amistades.

Vision y Wanda rodeados de su familia y amistades. (Fuente: Marvel Comics)

ENTRE LO REAL Y LO ARTIFICIAL

Pero como las historias felices no venden cómics, la tragedia visitó a la nueva familia. Esta llegó en 1989 durante una saga titulada “Vision Quest” que comienza con la tira cómica “Avengers West Coast Vol 2 #42” (marzo de 1989) por John Byrne, al final de la cual Vision pierde su memoria y su capacidad para sentir emociones humanas tras ser reconstruido.

Pero quizás el golpe más fuerte para la relación fue la que ocurrió en “Avengers West Coast Vol 2 #52”, en la que se reveló que los gemelos de Wanda y Vision no eran reales, sino que creaciones mágicas basadas en fragmentos del alma de Mephisto, el equivalente al Diablo en el Universo Marvel.

Este hecho marcó el final de la -relativamente- idílica vida entre Vision y Wanda. Los personajes volverían a reconciliarse décadas después, pero nunca mantendrían el amor puro que tuvieron en su primera década de aventuras juntos. El dolor de perder a sus hijos y a su esposo también causó estragos en la psiquis de Wanda, lo que llevaría, junto a sus crecientes poderes de alterar la realidad, a atacar a los Vengadores durante la saga “Avengers Disassembled” en 2004, así como los sucesivos eventos de “House of M” y luego M-Day, en la cual casi desapareció a la población mutante. Durante esta historia, Wanda también utilizó a Vision como un peón para atacar a sus compañeros de equipo, acto que el androide consideró imperdonable.

Pero tras estos eventos dolorosos, Wanda también encontró fortaleza como heroína, mientras que Billy y Tommy fueron reencarnados - tras otra de las alteraciones de la realidad por Scarlet Witch - como los jóvenes superhéroes Wiccan y Speed.

El androide intentó nuevamente tener una familia en "The Vision" (2015-2016) (Foto: Marvel)

Mientras tanto, el deseo de tener una familia por parte de Vision, así como responder qué es ser un humano, fue explorado en una celebrada serie limitada publicada entre 2015 y 2016 escrita por Tom King - un espejo de las anteriores aventuras entre Vision y Scarlet Witch- en la que el androide crea una familia artificial como él para vivir en los suburbios, con desastrosas consecuencias.

LA FICHA:

Sinopsis: WandaVision de Marvel Studios combina la comedia de situación clásica con el MCU para continuar la historia de Wanda Maximoff y Visión, una pareja de superhéroes con una vida aparentemente ideal que empieza a sospechar de la realidad.

Disponible en: Disney Plus.

Género: Romance, misterio, drama, ciencia ficción, series sobre héroes.

Temporadas: 1 (9 capítulos)

Duración: Entre 35 y 40 minutos por episodio.

Elenco: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kathryn Hahn.

Año: 2021.

Clasificación: 14+ (Perú)

Calificación: ★★★★1/2.

