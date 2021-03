Hoy, viernes 5 de marzo, ya se encuentra disponible el último episodio de la serie que dio a conocer la vida cotidiana de la pareja favorita de superhéroes. “WandaVision” se anunció en noviembre del año pasado, y ha logrado posicionarse como una de las mejores series del 2021. Además, esta producción ha marcado la expansión del Universo Cinematográfico de Marvel.

Los ocho primeros episodios de la serie han dejado muchas preguntas abiertas a los fanáticos. Se espera que en este último episodio la duración sea un poco más larga de lo usual. En efecto, el episodio 9 será una gran sorpresa que está dejando grandes expectativas debido al poco tiempo que podría tener el episodio para respondes las inquietudes de millones de seguidores. Vale resaltar que, cada estreno tuvo duración de 40 minutos aproximadamente.

Puede que las altas expectativas de los fanáticos de Marvel no se lleguen a concretar en el final de “WandaVision”, por lo que sería ideal una segunda temporada. Lamentablemente, esto no es oficial. Por el momento, según lo confirmó la productora de la serie, Jac Schaffer, “No puedo hablar de la segunda temporada. Eso realmente encaja con la filosofía de Marvel. Kevin Feige es tan bueno en aparecer y decir, ‘aquí está lo que va a pasar’ o ‘hasta aquí llega todo’”, dijo a The Hollywood Reporter.

Incluso, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, afirmó que “Elizabeth Olsen pasará de ‘WandaVision’ a la película de ‘Doctor Strange’”. En otras palabras, las respuestas que falten explicar en este último capítulo de la pareja puedan ser respondidas en la próxima película de Doctos Strange.

¿Cómo ver el episodio final?

Al ser una serie exclusiva de Disney+ , hay que contar con una suscripción para poder acceder al servicio. El precio mensual es de 25.90 soles y el precio anual de 259.90 soles.

Por otro lado, estos son los horarios de estreno según la zona geográfica:

España, Italia, Alemania y Suecia: 9:00 horas

México, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua: 2:00 horas

Perú, Ecuador, Panamá y Colombia: 3:00 horas

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Zona Este de Estados Unidos: 4:00 horas

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo): 5:00 horas

Zona Oeste de Estados Unidos: 0:00 horas

Reino Unido y Portugal: 8:00 horas

La miniserie que marca la expansión del UCM fue creada por Jac Schaeffer para el servicio streaming de Disney. La producción se basa en los personajes de Marvel Comics; Wanda y Vision. Interpretados por Elizabeth Olsen y Paul Bettany.

Utilizando el género sitcom, la producción ha podido dar continuidad a las películas de la franquicia Marvel, ya que los eventos se contextualizan luego de los eventos ocurridos en “Avengers: Endgame” (2019).

