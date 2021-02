El robot, que tal y como vimos en el episodio anterior, es un cadáver reanimado con magia, quiere sacarle la verdad a Wanda; en lo que representa otro de los momentos más notables de la serie: si los créditos de cierre de la comedia aparecen es porque Wanda quiere que todo termine. Puede que ese sea el recurso mejor empleado del episodio, combinación del mundo real y el mundo de las comedias viejas; pero está lejos de ser el único. En las tomas típicas de sitcom aquí presentes terminan cruzándose tomas intrusas, más cercanas al drama contemporáneo que a la realidad que quiere transmitir Wanda. Uno podría decir, incluso, que es el peso del mundo real que la bruja no puede contener más.

Usted es la culpable

Mientras el arco de Vision en el quinto capítulo fue sobre el descubrimiento, el de Wanda se centra en la protección. Ella mintió a sus hijos, a su esposo; lo que sea con tal de preservar este pequeño espacio que llama hogar. Incluso está dispuesta a amenazar de muerte a todo aquel que se atreva a interrumpir su vida.

Puede que el momento definitorio para “WandaVision”, en todo lo que va de la serie, sea el caso de Sparky, perro adoptado por su familia que murió tras comer una planta venenosa. Mientras sus hijos le preguntan a Wanda si puede revivir a la mascota, ella les dice que no. A pesar de que ella haya hecho algo similar con Vision. Su vida está mercada por la muerte, sea la de sus padres, la de su hermano, la de las víctimas de Lagos y luego la de Vision en Wakanda.

Ya para entonces empieza la discusión con el robot, el cual quiere respuestas mientras que Wanda solo quiere que termine la conversación. Entonces suena el timbre (muy oportunamente, como recalca el robot) y, en el umbral, aparece un hombre de pelo gris que asegura ser Pietro Maximoff (Evan Peters); el fallecido hermano gemelo de Wanda. Si ella necesitaba a alguien a quién recurrir cuando está más vulnerable, ese alguien es Pietro. Aunque no es el mismo personaje que conocimos en “Avengers: Age of Ultron” (2015).

Con su aparición, la serie envía un mensaje claro: el poder de Wanda para alterar la realidad es tan grande como para cruzar los universos cinematográficos, pues Peters es el Pietro Maximoff de la franquicia “X-Men”; propiedad de Disney desde que la empresa adquirió 20th Century Fox por US$ 71,000 millones. Un sencillo.

Si todo sigue como vimos esta semana, lo mejor de la serie hasta el momento, los próximos episodios prometen ser los más intensos, no solo por la acción, sino por el cómo integra el mundo privado de Wanda, cuyo dolor y culpa han sido evidentes esta semana, con la realidad exterior al campo de fuerza. “WandaVision” hizo magia esta vez y no hay motivos para pensar que no lo seguirá haciendo, pero no solo de trucos vive una serie. Las dificultades en la mente de Wanda Maximoff, y la liberación de Vision, se encaminan a transformarse en el corazón del conflicto. Porque si tienes la oportunidad de rescatar de la muerte un ser querido… ¿Acaso no lo harías?

Pensamientos sueltos

El tema de apertura de esta semana se basa en el de “Family Ties”; protagonizada por Michael J. Fox.

El comercial del paño limpiador Lagos es referencia a la ciudad donde Wanda Maximoff mató a civiles por error en “Captain America: Civil War” (2016). Muertes por las que, al parecer, no ha respondido ante la justicia.

“¿Ella recasteó a su hermano?” Nadie pudo haberlo dicho mejor, Darcy.

Pues los hijos de Wanda tienen poderes, como el cómic. Si el crecimiento de ambos sigue así, puede que los veamos como adolescentes al final de la serie.

Está confirmado que Wanda Maximoff no tiene un alias en los Vengadores… por ahora.

¿Cómo funcionan los poderes de Vision para que, al menos por un momento, libere del hechizo a Norm?

Para los que se preguntan por qué el mundo ficticio de Wanda está influenciado por las sitcoms, consideren que ella y su hermano Peter nacieron en 1989. Para los años 90, deben haber crecido con múltiples repeticiones de series de TV. Como en Perú.

Qué grande es Jimmy Woo (Randall Park) para poner en su sitio a Tyler Hayward, director de SWORD; quien resumió la vida de Wanda y Peter Maximoff al extremo, con el objetivo de pintarlos como terroristas. Eso no se hace, amiguito.

En esa misma línea, no sorprende que él haya ordenado dispararle un misil a la protagonista cuando estaba con sus hijos. Si Wanda no lo mató, es porque aún no se ha perdido del todo en su dolor.

Wanda elige no responder cuando le preguntan por los inocentes que tiene de rehenes. ¿Acaso no quiere reconocerse como el enemigo?

En este episodio se volvió a hacer mención a la forma hexagonal del campo de fuerza. Atención a ese detalle, que debería explicarse más pronto que tarde.

Empiezo a tener dudas de si Wanda, de verdad, creó el campo de fuerza de WestView por iniciativa propia. Puede que el personaje interpretado por Kathryn Hahn sea la respuesta. ¿Por qué ya no se asombra ante la magia?

Palmas para Paul Bettany, que esta semana nos mostró al Vision más humano de todos; hambriento de respuestas que podrían significar su muerte. No es casual que una de las tomas lo muestre como si estuviese suspendido de una horca.

