La críticamente aclamada “WandaVision” culminará este 5 de marzo con su esperado final, pero los fanáticos de las series de superhéroes todavía tienen muchísimo para disfrutar este 2021.

Y no estamos hablando solo de las otras series del Universo Cinematográfico de Marvel que Disney+ sacará este año como “The Falcon and the Winter Soldier” o “Loki”, sino también otras interesantes entregas por parte de Warner Bros y DC Cómics, así como Amazon Prime Video y Netflix. En esta nota mencionamos lo que se viene en los próximos meses.

Disney+/Marvel

“The Falcon and the Winter Soldier” será el sucesor directo de “WandaVision”. Protagonizado por Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) y Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan) ve a los dos superhéroes continuar con el legado del Capitán América (Chris Evans) mientras pelean con un grupo internacional terrorista. Se estrenará el próximo 19 de marzo.

Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) y Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan) se unirán en una aventura para Disney+ este 19 de marzo. (Foto: Marvel / Disney)

“Loki” es la siguiente serie a estrenarse en los próximos meses. La serie sigue a Loki Odinson (Tom Hiddleston) en una aventura a través del tiempo y el espacio. Su primer capítulo saldrá el 11 de junio.

Fuera de eso hay varios shows que se espera que se estrenen este año, aunque todavía sin una fecha oficial de salida. Hablamos de “Hawkeye” - actualmente siendo filmado en Nueva York y Georgia- y “Ms. Marvel”. Adicionalmente, el show animado “What If...”, que mostrará universos alternos del MCU, también llegará al servicio de streaming este año.

Warner Bros/DC Comics/HBO Max

Las series de DC Comics también seguirán irrumpiendo en nuestras pantallas. Respecto a las series del llamado ‘Arrowverse’, “The Flash” empezó a transmitir su séptima temporada a través de The CW el 23 de febrero. Ese mismo día también se estrenó la esperada “Superman & Lois”, serie en la que el ‘hombre de acero’ y la intrépida reportera deberán lidiar no solo con sus usuales aventuras, sino también con la vida matrimonial.

“Superman & Lois” explorará la vida familiar del 'hombre de acero'. (Foto: Captura de video)

Tampoco nos podemos olvidar de “Black Lightning”, serie que cuya cuarta y última temporada se estrenó el pasado 8 de febrero. La última serie de la que tenemos fecha confirmada es “DC’s Legends of Tomorrow”, que empezará a transmitir su sexta temporada a partir del 2 de mayo.

Mientras tanto hay varias series que están programadas para salir este año, entre ellas “Supergirl”, que concluirá con su sexta temporada, y “Stargirl”, que tendrá su segunda temporada.

Una esperada serie de la que no solo se tiene dudas sobre su fecha de salida es “Titans”, que podría abandonar su hogar actual en Netflix para pasar a HBO Max, servicio de streaming que llegará a Latinoamérica a finales de junio.

En la que no hay ninguna duda que será exclusiva para HBO Max es la serie “Doom Patrol”, cuya tercera temporada se estrenará también en algún punto del 2021.

Netflix

Por el momento la serie de superhéroes más icónica de Netflix es “The Umbrella Academy”, cuya segunda temporada concluyó el año pasado dejándonos más interrogantes. El servicio de streaming ya confirmó oficialmente que habrá una tercera parte de la serie, pero por el momento no hay una fecha de salida oficial, aunque se espera que se estrene este año.

Amazon Prime Video

Quizás la serie de superhéroes más popular del montón es “The Boys” de Amazon Prime Video. La comedia negra, una subversión de la narrativa tradicional de superhéroes, ya tiene una tercera temporada confirmada y que se está grabando en este momento, aunque sin una fecha de salida oficial por el momento.

La tercera temporada de "The Boys" ya está en producción. (Foto: Amazon Studios)

