Al ver por adelantado los tres primeros episodios de la serie (al cierre de este artículo solo dos han sido lanzados por Disney+), encontramos refrescante el carisma mostrado tanto por Olsen y Bettany; quienes por fin muestran una química que las películas, cuyo enfoque es la acción de las peleas de héroes y villanos, jamás desarrollaron. Ese es su único truco.

Claro, cada episodio termina con la sensación de que este idilio tiene fecha de caducidad. Vision murió, así que lo que esté ocurriendo para verlo con vida no puede ser bueno. Este recurso no es nuevo, pues la televisión se emisión semanal necesita dejarte con ganas de más. Confundirte o mostrarte solo lo suficiente para que vuelvas a sintonizar el siguiente capítulo. A “WandaVision” no le queda de otra que no sea jugar la carta del desconcierto.

Nueva heroína. Teyonah Parris interpreta a Monica Rambeau, agente de la misteriosa organización S.W.O.R.D. Foto: Disney+.

Los tráilers desarrollaron la idea de mostrar a una familia perfecta, pero la serie es demasiado distinta a lo que Marvel Studios mostró en el cine. Ser diferente está bien, “WandaVision” respira esta unicidad en cada episodio. pero lo hace a paso de tortuga, un “fuego lento” que contrasta no solo con el ritmo de las películas, sino con las series desarrolladas para Netflix por Marvel Television (no confundir con Marvel Studios, son equipos distintos); que tenían acción y te dejaban con ganas de más, pero también te recompensaban al mostrar aspectos inéditos de los héroes.

En la conferencia de prensa mundial, Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, dejó claro que con sus series él quiere que la conversación se mantenga a lo largo del tiempo. Que cada semana la gente hable de lo que vio, así como ocurrió con “The Mandalorian”. En Netflix, como se sabe, todos los episodios de una temporada se lanzan desde el día uno. Tal vez eso es lo que necesitaba “WandaVision”, soltar todo de porrazo. No para saciar el hambre por la historia, sino para al menos sentir apetito.

Antes de esta nueva ola de series en las que “Wandavision” es la primera, y a la que seguirán “Loki”, “The Falcon and the Winter Soldier” y otras; Disney desarrolló junto a Netflix series como “Daredevil” y “Jessica Jones”, canceladas a pesar de las buenas críticas. Series bien hechas (excepto “Iron Fist”, esa fue terrible), que tenían que medir con regla todas las referencias que hacían a las películas y hacían lo mejor posible dentro de sus limitaciones.

“WandaVision”, con solo tres episodios, aún no se gana su lugar en el universo millonario, pero sirve para aplacar esta “sequía Marvel” provocada por la pandemia. Ojalá mejore.

La vecina. Kathryn Hahn es Agnes, siempre enterada de todo lo que ocurre en el barrio. Foto: Disney+.

