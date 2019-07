"Watchmen": Alan Moore "no está emocionado" por adaptación de HBO

Alan Moore "no está emocionado" por los esfuerzos de HBO de adaptar su novela gráfica "Watchmen" a una serie de televisión. Así reveló el presidente de programación del canal, Casey Bloys, durante un pregunta y respuesta de la Asociación de Críticos de Televisión de EE.UU.

Bloys fue cuestionado si Moore, quien famosamente no aprueba cualquier tipo de adaptación a sus trabajos, había cambiado de opinión para este nuevo proyecto.

"Creo que se mantiene de la misma opinión. Que no está emocionado (por la adaptación)", admitió. Agregó que, en consecuencia, el legendario guionista tampoco está dispuesto a hacer consultoría para el programa.

Moore colaboró con el artista Dave Gibbons y colorista John Higgins para publicar en 1986 "Watchmen", una historia que buscaba ser una mirada más realista al género de superhéroes popularizado por DC Cómics y Marvel.

Durante el mismo evento Damon Lindelof ("Lost", "The Leftovers"), la mente detrás de la adaptación de la serie, reveló que hizo un acercamiento a Moore para recibir su bendición, pero que fue rechazado.

"No creo que estoy cómodo con ello (el adaptar sin la bendición de Moore. Él ha dejado en claro que no quiere estar relacionado al proyecto y que no usemos su nombre para atraer el público. Yo hice acercamientos personales para explicar lo que estábamos haciendo y él declinó", comentó.

"Como alguien que tiene una muy complicada relación con mi papá - necesito constantemente probar mi valor a mi padre - Alan Moore es ahora mi padre sustituto en esto. Amo que Moore tiene un espíritu de rockero punk. Estoy canalizando su espíritu para decirle 'Vete al diablo; igual lo voy a hacer", agregó.

Previamente Lindelof reveló que la serie de HBO no será una adaptación directa a la novela gráfica sino "una historia ambientada en el mundo que sus creadores construyeron con tanto esfuerzo... pero en el espíritu de la tradición del trabajo que lo inspiró, esta nueva historia debe ser original".