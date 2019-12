En sus nueve episodios, “Watchmen” de HBO desafió lo que podía o no hacerse al continuar un cómic como serie de televisión; también demostró que un producto cultural puede significar cosas distintas para una sociedad, que si bien en muchos aspectos ha cambiado, todavía es muy similar a los tiempos pasados. Estas contradicciones que dan sentido a la serie se mantienen en el final de temporada.

►“Watchmen“ es lo mejor que le ha pasado a HBO tras el fin de “Game of Thrones”

“See How They Fly” (“Mira cómo vuelan”), episodio 9 de “Watchmen”, muestra el plan definitivo de los dos grupos que intentan apropiarse de los poderes del Dr. Manhattan. Cada uno tiene su propia versión de lo que debería ser el mundo, pero al ser humanos no es posible determinar si terminarán por optar por el bien común o, en su defecto, usarán estos poderes para beneficio propio.

Una vez se resuelve este conflicto, que no dista mucho de los planes que cualquier villano de cómic podría tener, es momento de vivir con las consecuencias. Cada acción tiene una reacción, aunque estas tardasen décadas en materializarse. Laurie Blake (Jean Smart) debe pagar por encubrir un genocidio, Adrian Veidt/ Ozymandias (Jeremy Irons) hará lo mismo por cometer el crimen.

Otra consecuencia es afrontar la crítica, trátese de aquella hecha hacia uno mismo o hacia un ser querido que ya no está con nosotros.

Jon Osterman, alias Dr. Manhattan, en uno de los episodios finales. Foto: HBO.

Angela Abar/ Sister Night (Regina King), uno de los personajes más trágicos de la serie, completa su destino al ver morir al hombre que amó. Cal Abar/ Dr. Manhattan (Yahya Abdul-Mateen II), en su último acto de humanidad y egoísmo, quiere estar cerca de Angela para no morir solo. Tras la muerte del “Doc”, su figura no es tratada como la de un santo, sino como la de alguien imperfecto. Alguien que hizo mucho, pero no lo suficiente, como dijo Will Reeves. Alguien omnipotente, pero limitado por haber crecido como un hombre blanco en un mundo racista.

En sus minutos finales, con el potencial de continuar la historia en sus manos, Angela Abar hace lo que cualquier persona haría. Pero no sabremos si consigue o no su objetivo. “Lo dejo enteramente en tus manos”, dice la última línea de diálogo en el cómic de “Watchmen”; pues es el espectador quien decide qué pasa con los personajes.

Los finales abiertos están presentes en múltiples obras: el no darle al lector/ espectador un cierre definitivo es una forma de conectar la ficción con la vida, donde no todas las situaciones tiene un inicio, nudo y desenlace; donde el suspenso podría mantenerse por siempre. El episodio final de “Watchmen” ofrece esperanzas para una eventual secuela, hace referencia al cómic y, lo más importante, es que se divierte a costa del espectador. Antes de que Angela ponga un pie en esa piscina, sabemos que nunca la veremos mojarse. Y si ella hace lo que esperamos, es imposible no pensar en la canción de John Cale de la página final del cómic:

"Sería un mundo más fuerte

un mundo amante y más fuerte

en el cual morir"

La toma final no dista mucho a la persecución al “hombre lubricante” (uno de los mayores misterios de la serie). “Watchmen” es una serie que, en el fondo, cuenta la historia de hombres y mujeres enmascarados que luchan contra el crimen con nombres rimbombantes. Es una premisa ridícula que no olvida las verdades del mundo.

Quiero más episodios, pero si no lo consigo está bien. Damon Lindelof dijo que le gustaría que alguien que no sea un hombre blanco continúe “Watchmen”. También dijo que las mejores ideas de esta serie no llegaron de un hombre blanco como él. “Watchmen” terminó, pero también lo hizo en 1986. Y terminará mañana cuando alguien lea el cómic por primera vez e incluso terminará en una década, si es que una secuela surge. Como el Reloj del Apocalipsis, que al llegar a la medianoche solo le queda una cosa por hacer.

Puedes ver todos los episodios de “Watchmen” en la app HBO GO.

Adrian Veidt, antes de desaparecer de la Tierra. Foto: HBO.

Te puede interesar

►“Avengers: Endgame” y “Game of Thrones” figuran entre las películas y series más buscadas del año

►Globos de Oro 2020: “Game of Thrones” fue ignorada entre las candidatas a Mejor serie

►Alan Moore fue más duro que Martin Scorsese al criticar las películas de superhéroes

►“Watchmen” 1x03 pierde ritmo, pero ofrece un personaje fascinante | RESEÑA

►“Watchmen” de HBO: ¿Vale la pena ver la adaptación del cómic de culto? | RESEÑA