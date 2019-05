"Watchmen": HBO lanza el primer tráiler de la serie | VIDEO

HBO acaba de lanzar el primer tráiler de la serie "Watchmen". El programa cuenta con la producción de Damon Lindelof y aún no cuenta con una fecha de estreno exacta.

Como se recuerda, a diferencia de la cinta de Zack Snyder, la serie no será una adaptación fiel del célebre cómic de Alan Moore e ilustrado por Dave Gibbons.

La historia de HBO será un intento por capturar la esencia de la historia de Moore y crear un nueva historia basada en el mismo universo.

El en adelanto se puede apreciar a un grupo de personajes con la máscara de Rorschach para proteger su identidad. Por otro lado, se puede ver que el actor Jeremy Irons será el que interpretará a Ozymandias.

"La razón por la que estoy haciendo esto es porque son tiempos peligrosos, y necesitamos shows peligrosos. Lo que pensamos sobre los superhéroes está mal. Adoro las películas de Marvel y soy fan de Wonder Woman y de Batman, crecí con estos personajes, pero no deberíamos confiar en personas que se ponen una máscara y dicen que nos está vigilando. Si ocultas tu rostro, tus intenciones no son buenas", indicó Lindelof sobre la serie.

"Watchmen" de HBO cuenta con la participación de Jeremy Irons, Regina King, Don Johnson, Jean Smart, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Hong Chau, Andrew Howard, Tom Mison, Frances Fisher, Jacob Ming-Trent, Sara Vickers, Dylan Schombing y James Wolk.