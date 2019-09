"Watchmen": revelan la razón del regreso de los vigilantes enmascarados en la serie

HBO publicó más detalles de su serie basada en "Watchman" a un poco más de un mes de su estreno el 20 de octubre. El cómic creado por Alan Moore y Dave Gibbons es una de las historietas más importantes hasta la fecha y, si bien la adaptación que Zack Snyder estrenó en 2009 no fue tan bien recibida por la crítica, esto no mermó su influencia en la cultura pop. Es así que hay muchas esperanzas en la serie producida por Damon Lindelof ("Lost", "The Leftovers") que, a diferencia de la historia original ambientada en Nueva York de los 80s, tiene lugar en Oklahoma en los 'tiempos actuales'.

El video mezcla entrevistas con los actores y algunos adelantos de la serie. También explica algunos elementos que todavía no habían sido explicados previamente, como por ejemplo quienes eran aquellas personas que usaban una máscara al estilo de Rorschach. Se trata de un grupo terrorista llamado la Séptima Caballería que comete un atentado coordinado a los hogares de los policías.

La protagonista Angela Abar (Regina King) es una detective que bajo las nuevas políticas va enmascarada para proteger su identidad. Es así que la edad de los héroes enmascarados, que ya estaba en su crepúsculo durante el cómic, vuelve a reavivarse.

Si bien Abar es un personaje completamente original, el video también muestra a Ozymandias / Adrian Veidt, uno de los héroes originales, interpretado por Jeremy Irons. También Dr. Manhattan hace una breve apariencia.

La serie también parece que va a ahondar en el pasado de los Minutemen, el grupo al que pertenecían los precursores de los héroes del cómic, al mostrar a Hooded Justice, uno de sus miembros, así como escenas que parecen salidas de la Segunda Guerra Mundial.

"Nuestro 'Watchmen' honra la novela gráfica sin hacer necesario que la hayas leído para entender la nueva historia. Me gusta ver una serie de televisión donde es difícil identificar el género. Eso es algo que quiero replicar para las personas que vean 'Watchmen' por primera vez", señala Lindelof en el video.