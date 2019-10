“Watchmen”, la versión para la televisión de la novela gráfica de Alan Moore, llega a HBO este 20 de octubre. La serie creada por Damon Lindelof presenta una historia alternativa donde los superhéroes son tratados como rechazados.

La primera temporada de la ficción cuenta con nueve episodios, los cueles se rodaron a partir del 1 de junio de 2018 en Atlanta, Georgia, además de en ciudades y pueblos cerca de Atlanta, incluidos Macon, Fayetteville, Newnan, Palmetto, Brooks, y Tucker.

Pero estas no es la primera vez que la serie limitada de DC Comics es adaptada, en 2009, el director Zack Snyder llevó la historia al cine, pero la película dividió a la crítica. Por ello, Lindelof planea abrazar la nostalgia de la innovadora novela gráfica original mientras intenta abrir nuevos caminos.

TRÁILER DEL ESTRENO DE “WATCHMEN”

¿QUÉ PASARÁ EN EL ESTRENO DE “WATCHMEN”?

Según la sinopsis oficial de “It’s Summer and We’re Running Out of Ice”, que HBO compartió a pocos días del estreno de “Watchmen”, “en una América alternativa donde la policía debe proteger su identidad tras una máscara para protegerse de una organización terrorista, la detective Angela Abar (Regina King) investiga el intento de asesinato de otro oficial bajo la guía de su jefe y amigo, Judd Crawford (Don Johnson).

Mientras tanto, el Dueño de la Finca (Jeremy Irons) recibe un misterioso regalo de cumpleaños de parte de sus leales sirvientes”.

Ambientada a mediados de los años 80, “Watchmen” se centra en los misteriosos asesinatos de superhéroes retirados llevados a cabo por un asaltante desconocido. Rorschach, un vigilante enmascarado despiadado, comienza una reunión temporal de sus antiguos colegas "Minutemen" para averiguar quiénes los atacan y cuáles son sus motivaciones.

En una carta dedicada a los fans Damon Lindelof reveló que la serie no será una adaptación sino una mezcla, o más bien, una "remezcla" de las historias "demasiado buenas" que escribieron y crearon Moore y Gibbons.

“No tenemos ningún deseo de ‘adaptar’ los doce títulos que el Sr. Moore y el Sr. Gibbons crearon hace treinta años. Esos tomos son un terreno sagrado y no se volverán a leer, ni a recrear, ni a reproducir, ni a reiniciar. Sin embargo, serán remezclados debido a que las líneas en esas pistas familiares son demasiado buenas y seríamos tontos si no las probáramos”.

"Se supone que no es un mundo que reconozca. Lo que es historia real y lo que es alt-historia y las cosas comienzan a mezclarse en el medio", dijo Lindelof durante el panel de TCA.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL ESTRENO DE “WATCHMEN”?

La primera temporada de “Watchmen” se estrenará este domingo 20 octubre a las 9:00 pm. en HBO.

En España, el primer episodio será visto a las 4:00 am del lunes 21 de octubre por HBO.