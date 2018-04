A la audiencia le gusta el suspenso, pero solo hasta cierto punto. Existe un umbral de tolerancia y, si el narrador de una historia lo cruza, tiene que guardar los huesos y otorgar carne a los que sacrifican su tiempo para sumergirse en la ficción. "Westworld" camina esa cuerda floja en el primer episodio de su segunda temporada, pero... ¿tiene éxito?

A continuación, SPOILERS de "Westworld" 2x01, "Journey Into Night":

"Lost", en seis temporadas, no supo manejar las expectativas de la audiencia. Planteó más preguntas de las que respondió e incluso esas respuestas no fueron suficientes. Pero los misterios de "Lost" y "Westworld", ambas producidas por J.J. Abrams, son de naturaleza distinta.

"Westworld" se sustenta en la ciencia, en un futuro donde la humanidad desarrolla robots idénticos al ser humano, robots que aman, que odian, que anhelan libre albedrío y matan al enemigo; en este caso su creador. La primera temporada, redundante en el sufrimiento de la máquina, da paso a una segunda donde los roles se invierten.

¿Qué preguntas responde "Westworld" en su "Viaje hacia la noche"?

1. Ford está muerto, las moscas en su cadáver lo confirman.

2. La rebelión de los robots llegó a todos los niveles de "Westworld". No hay lugar seguro.

3. ¿Por qué los anfitriones atacan a los huéspedes? Porque ya no los reconocen como tales, sino como otros anfitriones.

4. No todos los anfitriones atacan, solo hacen eso los violentos.

5. El objetivo de Dolores es ir al mundo de los humanos.

6. Westworld es una isla.

Con las respuestas llegan más preguntas:

1. ¿La consciencia de Ford sigue viva? El Hombre de Negro (Ed Harris) mata al niño anfitrión que representa la juventud del científico, y habla con su voz, pero ese tal vez no sea el final del personaje.

2. ¿A qué se refiere Ford con "la puerta"?

3. ¿Cuál es la verdadera función del dron anfitrión? Son demasiado grandes y fuertes como para hacer tareas pequeñas.

4. ¿Qué hizo Bernard en las dos semanas donde los anfitriones tomaron control del parque?

​5. ¿Cuál es el verdadero objetivo de Delos?

6. ¿Cómo es que murieron tantos anfitriones? ¿Por qué Bernard dice haberlos matado?

7. Si Teddy está muerto bajo el lago, ¿Dónde está Dolores?



No es casual que las preguntas sean más inquietantes que las respuestas. "Westworld" tiene en su premisa cuestionar qué significa ser una persona y si, a pesar de ser predecibles, los robots son realmente distintos a sus creadores. Allí entra en juego Maeve (Thandie Newton), que pasó de víctima a victimaria. Es el personaje que cobra vida y, literalmente, sorprende a su creador —Lee Sizemore— con los pantalones abajo.

Por su parte, Dolores Abernathy (Evan Rachel Wood) expande el cambio que vimos en el episodio final de la temporada 1. Aquí solo podemos aplaudir el trabajo de Lisa Joy y Roberto Patino, quienes la han escrito en este episodio no como un instrumento de venganza, sino de liberación. La nueva Dolores no solo es dueña de sus actos y deseos, sino de su futuro. Aquí Teddy Flood (James Marsden) solo atina a mirar sorprendido, asustado tal vez de la mujer que ama.

Bernard es el eslabón más enigmático de "Westworld" 2x01. Su historia ocurre en dos tiempos: al inicio de la rebelión y dos semanas después, cuando el parque es zona roja y tienen que intervenir fuerzas especiales. A cada paso que da en el futuro, Bernard parece recordar lo que hizo, pero no consigue nada concreto.

En su episodio de regreso "Westworld" ofrece nuevamente chispazos de ingenio, ironías de lo que es convertirse en esclavo de los ocios. Lo hace al plantear dudas más interesantes que las respuestas en torno a sus personajes, humanos y robots, hombres y mujeres; todos trágicos, atrapados en una narrativa de la que no hay escape aparente. Las dudas mantienen a los personajes de "Westworld", ricos en matices y conflictos, como sujetos en constante flujo, con potencial infinito. La serie no dispara al corazón en su regreso, pero eso no significa que el ataque sea menos efectivo.

DATO

"Westworld" transmite nuevos episodios todos los domingos por la noche en HBO. Puedes ver la primera temporada completa en el servicio HBO GO.