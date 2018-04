"Westworld" es la droga más peligrosa de todas | RESEÑA

Puede que Logan haya sido uno de los huéspedes más sanguinarios de "Westworld" en sus inicios, pero al menos sabe que nada puede durar para siempre. O mejor dicho, nada puede durar tanto tiempo sin que se vuelva un desastre.

A continuación, spoilers de "Westworld" 2x02, "Reunion":

Esta semana no todo lo que ocurre en la pantalla es lo que forma la historia de "Westworld". Volvamos a Logan (Ben Barnes), cliente ideal del parque en la primera temporada y que fue abandonado a su suerte por el joven William (Jimmi Simpson). Nunca se dice abiertamente, pero Logan se volvió adicto al parque y, como no desea volver allí, tiene que recurrir a las drogas para llenar el vacío de su corazón.

Aquello que nos gusta es lo que tiene la capacidad de hacernos más daño. William lo deja claro cuando le explica al padre de Logan, James Delos (sí, el mismo apellido de la compañía que en futuro será propietaria del lugar), que "Westworld" no solo está para cumplir fantasías, sino para recopilar información de la gente, los instintos más bajos de todos, el verdadero rostro del ser humano cuando la inhibición desaparece.

Por supuesto, los usuarios del parque no saben que esos datos personales están comprometidos, que alguien siempre observa y guarda la data. Los paralelismos con las polémicas actuales por la protección de información privada, el caso de Cambridge Analytica y Facebook, son demasiado obvias como para ser una coincidencia.

Este vicio, este parque, permite a la gente ser un dios sobre los semejantes (artificiales). William utiliza su creciente influencia en la empresa para hacer lo que quiere con los anfitriones, sea mostrarles su mundo de humanos o para tratarlos con condescendencia y, por qué no, revelarles planes ocultos.

Ahí yace el misterio de la temporada actual, Glory, un lugar de acuerdo ciertos anfitriones, un arma según Dolores (Evan Rachel Wood); cuya búsqueda de venganza no conoce límites. Ella, que tiene control sobre sus compañeros robots, se dirige a este lugar.

Allá también va el viejo William (Ed Harris), pues sabe que Glory es su boleto de salida al último juego del doctor Ford. Suponiendo que es un arma, y si tomamos como algo real las palabras del Hombre de Negro, tendría la capacidad de acabar con "Westworld" para siempre.

¿Por qué fue creado Glory? ¿Hay otro objetivo para el parque además de recolectar información? Todo depende de cómo interpretemos las palabras de William y lo que asegura es la respuesta a la pregunta que nadie se ha atrevido a realizar.

Como ya es costumbre, la línea de tiempo de "Westworld" se hace más compleja. No solo vemos que los anfitriones fueron creados originalmente por la Iniciativa Argos (¿quiénes son y qué quieren?), sino que engañaron a Logan, el cual no pudo distinguirlos de personas reales. Pero aún así estos robots son imperfectos, no solo por carecer la chispa de vida que les daría Arnold Weber, sino porque su rango de expresiones, como demuestra Dolores en la escena inicial, aún es limitada.

Argos no es un nombre elegido al azar. En la mitología griega, fue el barco que Jasón usó para un periplo de escaso heroísmo y abundante tragedia, incluso en lo que ocurre después (Medea, esposa de Jasón, mató a sus propios hijos). Argos también fue el fiel perro de Ulises, una mascota como la que serían los androides de "Westworld". Solo que a ellos, como a Edipo, no les temblará la mano para acabar con sus progenitores y tomar lo que deseen.

