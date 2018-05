"Westworld" muestra el horror de la vida eterna en su mejor capítulo

Podríamos decir mucho del episodio 2x04 de "Westworld", de su significado en relación al título, ese acertijo tan conocido de "Edipo Rey", pero quiero concentrarme en dos historias, distintas ambas, pero que se unieron en "El enigma de la esfinge".

Ambas historias se conectan por James Delos, el presidente de la compañía detrás del parque. Él ha muerto, pero no lo sabe, pues su consciencia fue trasladada a un anfitrión y ha estado bajo estudio por décadas, pues su mente rechaza la realidad, no está lista para vivir para siempre. Puntos para los showrunners por mostrar una visión muy oscura del tópico de la inmortalidad.

Pero no estoy aquí para hablar de James Delos, sino de Bernard Lowe (Jeffrey Wright) y William/ el Hombre de Negro (Ed Harris). La mente del primero tiene fallos y por ende se mueve entre el pasado y el presente sin poder diferenciarlos. Al segundo también lo vemos en dos tiempos: cuando aún es joven y espera que el experimento de James Delos funcione, luego en la vejez; decepcionado de la vida, más cínico que nunca.

Bernard, acompañado de Elsie, encuentra el puesto secreto de investigación donde está el robot James Delos; destruido mentalmente, más humano de lo que Bernard jamás será, pero al mismo tiempo una bestia. William, por su parte, debe hacer aquello que jamás habría soñado antes: salvar a unos anfitriones de gente tan violenta como él.

Jeffrey Wright es un buen actor, pero es en este episodio de "Westworld" donde realmente brilla. Lo consigue al recordar cómo ejecutó la masacre de científicos por orden de Ford, todo para apropiarse de la unidad de memoria para almacenar una mente humana real; entonces su mirada personifica la frialdad. En el presente, al recordar sus crímenes, su cara es la cara de alguien que ha visto los terrores de esta tierra. Pocas veces la TV ha plasmado tanto dolor en una sola toma.

Jeffrey Wright, al recordar lo que hizo cuando no tenía el control. (Foto: HBO) difusión

El doctor Ford reaparece en forma de una niña para decirle a William que en este juego, cuya naturaleza no es clara aún, no se trata de ir hacia adelante. Pareciera que enfrentar las consecuencias de tus actos es lo principal y no encontrar una "puerta" para huir. Al final del episodio, William encuentra a su hija, una sobreviviente del mundo safari, donde pasó demasiado tiempo con las máquinas. De tal palo, tal astilla.

