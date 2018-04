"Westworld": la despiadada broma anti spoilers de su creador

Una de las características de “Westworld” es la elegancia con la que sus creadores, Jonathan Nolan y Losa Joy, abordan la ciencia ficción. La parte creativa de la serie de HBO ha vuelto a demostrar ese refinamiento, pero esta vez a través de una broma clásica de Internet.

Todo comenzó con un anuncio de Nolan en Reddit, donde prometía a sus seguidores revelar, a través de un video, los detalles más jugosos de la segunda temporada de “Westworld”. La condición era que su comentario en la sección "Ask Me Anything" (pregúntame cualquier cosa) recibiera 1.000 votos.

Tuvo que pasar muy poco para que el post llegue al millar de votos, por lo que Nolan decidió cumplir su palabra y subir el video. Sin embargo, el público de Reddit terminó llevándose tal sorpresa que no tuvo más remedio que aplaudir lo hecho por el director de “Westworld”.

El material cuenta con un narrador y retoma el hilo narrativo de la primera temporada cuando el doctor Bernard Lowe (Jeffrey Wright) recupera la consciencia en una playa. El personaje es llevado al pueblo, donde mira con desconcierto que todos los habitantes han dejado de moverse, con la única excepción de Dolores Abernathy (Evan Rachel Wood) y Clementine Pennyfeather (Angela Sarafyan).

Acompañadas de un piano, ambas se encuentran cantando "Never Gonna Give You Up", recordado tema de Rick Astley que ganó una popularidad masiva en Internet al ser el elemento central de una serie de bromas de 'clickbait' llamadas 'Rickrolling'.

"Querido Reddit, de parte de toda la gente de 'Westworld', gracias por mirar. Esperamos que disfruten la temporada dos", señala un texto que aparece a continuación. Lo que sigue son 22 minutos de video en los que aparece un perro frente a un piano con la banda sonora de la serie como fondo.

El mismo Jonathan Nolan ha precisado que se trata de una forma de evitar la difusión de 'spoilers' y en su empeño ha dejado el que probablemente sea el 'rickroll' más complejo que se haya visto. Una vez más, a las víctimas de la broma solo les resta celebrar el ingenio del escritor de "Westworld" mientras se ríen de su propia ingenuidad.