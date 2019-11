“Westworld”, la extensa epopeya de ciencia ficción desarrollada por los esposos Jonathan Nolan y Lisa Joy, volverá para una tercera temporada en HBO. La nueva entrega de la serie basada en la película de 1973 del mismo nombre, que fue escrita por Michael Crichton, contará con 10 episodios, al igual que las dos anteriores temporadas.

Mientras la primera entrega llevó como subtítulo ‘El laberinto’ y la segunda, ‘La puerta’, la tercera, se llamará ‘El nuevo mundo’. Asimismo, el rodaje de los nuevos capítulos empezó el marzo de 2019 y se estima que finalizará en septiembre de este año.

Sobre la tercera temporada de “Westworld” Nolan dijo a Entertainment Weekly, “me encantan las series que encuentran su hueco y hacen lo mismo durante 100 episodios, pero esa nunca fue nuestra serie. Siempre quisimos que cada una de nuestras temporadas pusiese a nuestros personajes en circunstancias radicalmente diferentes. Y con este talentoso elenco, ver la metamorfosis de todos estos personajes es muy divertido”.

HISTORIA DE LA TEMPORADA 3 DE “WESTWORLD”

Al final de la segunda entrega, Dolores abandonó el parque de Delos en el cuerpo de Charlotte Hale (Tessa Thompson), con lo que se abre un mundo de posibilidades para la trama de los nuevos episodios. Sin embargo, ninguno de los creadores ha querido revelar si realmente lograron escapar del parque o simplemente están en una extensión del mismo.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, los creadores de la serie aseguraron que lo que está por venir será muy distinto a lo que hemos visto; tanto, que es como si fuesen a hacer un piloto de una nueva serie.

Asimismo, en conversación con EW, Nolan aseguró que "esta temporada es un poco menos de un juego de adivinanzas y más de una experiencia los anfitriones que finalmente llegan a conocer a sus creadores".

Por su parte, Joy agregó que el inicio de la temporada 3 no contará con un salto de tiempo desde el final de la entrega anterior. “Estamos viendo las consecuencias de la masacre en el parque. Después de todo lo que hicieron para salir del parque, Dolores finalmente consiguió lo que quería, así que quisimos ver cómo interactúa con el mundo y cuál es su plan. Esa es una parte de la historia que estábamos emocionados de contar".

Sobre el final de la ficción dijo anteriormente Stuff: “Tenemos un final en mente; Lo hemos tenido desde el piloto. Es muy emotivo, creo. No puedo decirle exactamente cuándo llegará ese final ... pero creo que, para cada temporada, lo que intentamos es contar un capítulo de la historia que lo cierre y luego abra la puerta a un nuevo capítulo ... La pregunta general de la serie es, ¿qué será de esta nueva forma de vida? Así que creo que sería irresponsable no tener un objetivo final en mente".

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “WESTWORLD”

El teaser de la tercera entrega se lanzó la noche del final de “Game of Thrones” y presenta a un nuevo personaje, interpretado por Aaron Paul. Además, aparece Dolores con ropa y corte de cabello moderno, al final del video se encuentra con el personaje de Paul y parece estar herida.

HBO aprovechó la Comic-Con de San Diego para compartir el primer tráiler de la nueva temporada de ”Westworld”. Por lo visto en el clip de casi tres minutos, aunque la trama transcurrirá algunos años después, se mostrarán los sucesos inmediatamente posteriores al final de la segunda entrega.

El 8 de noviembre de 2019 HBO compartió un nuevo tráiler de la tercera entrega de “Westworld” que en realidad es un video “publicitario” de nueva compañía llamada Incite Inc, una empresa futurista con “capacidades de computación sin paralelo, que analiza los datos relacionados con los problemas más complejos de la vida”.

El clip también sirve para presentar a un nuevo personaje llamado Liam Dempsey Sr (Jefferson Mays), el cofundador de Incite.

Aparte del tráiler, HBO lanzó una web para Incite, Inc., donde la empresa ficticia señala que “tus datos no trabajan para nosotros, nosotros trabajamos para ti”.

ACTORES Y PERSONAJES

Entre los actores que volverán para la tercera entrega están Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Tessa Thompson, Jeffrey Wright. Pero ¿qué sucede con los personajes no sobrevivieron? Los personajes humanos como Elsie, de Shannon Woodward, y Emily, obviamente están muertos, sin embargo, los “anfitriones” como Teddy (James Marsden), podrían regresar, aunque no hay nada confirmado.

“Es un elenco de grandes actores y, lamentablemente, nos estamos despidiendo de algunas personas al final de esta temporada", explicó Nolan a Entertainment Weekly.

Deadline informó que Aaron Paul (“Breaking Bad”, “The Path”) se unirá al show, al igual que el actor francés Vincent Cassel (“Mesrine”, “Black Swan”).

Aaron Paul describe a su personaje como un operario de la construcción. “Es algo que está abierto a debate, es un poco ambas cosas”, dijo cuando le preguntaron si era malo o bueno, durante la Comic-Con.

Lo que si explicó fueron sus razones para aceptar el papel. “Me gusta que me golpeen y arrastre por el barro. Siempre me he sentido atraído por personajes que me hacen sentir emociones complejas y muy arraigadas. No tengo miedo a abrir mi corazón y sentir la tortura, el dolor o el amor por el que pasan estos personajes. La historia que contaron en las dos primeras temporadas me hizo ver el mundo con unas lentes mejor enfocadas y me hizo creer que tal vez todos estemos simplemente viviendo en una simulación”.

Sobre este personaje Nolan aseguró que “cambiará las nociones de Dolores sobre cómo es la humanidad. Es la clase de persona que nunca habría ido a Westworld”. Pero ¿conseguirá calmar su sed de veganza? “Veremos las consecuencias de la masacre en el parque. Después de todo lo que tuvo que pasar para salir de allí, Dolores finalmente consiguió lo que quería, así que queremos ver cómo interactúa en el mundo y qué plan tiene. Estamos entusiasmados con esa parte de la historia”.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “WESTWORLD”?

La tercera temporada de “Westworld” aún no tiene fecha de estreno exacta, pero en una entrevista con Deadline, el presidente de WarnerMedia Bob Greenblatt confirmó que los nuevos episodios llegarán a HBO en algún momento del 2020.