"What If": fecha de estreno en Disney+, tráiler, historias, actores, personajes y todo sobre la serie de Marvel Studios

"What If", y en ocasiones referida como "What If…?" es una serie de comics publicadas por la editorial de Marvel en los 70’s, donde se presentaban algunas alteraciones en la realidad de su universo con eventos no canónicos, pero explorando situaciones un poco locas que todos los fans de la compañía se habrían imaginado alguna vez.

Por ejemplo, la primera historia publicada para el volumen inicial en febrero de 1977 se tituló "What If Spider-Man had Joined the 'Fantastic Four'?" ("¿Qué hubiera pasado si Spider-Man se uniría a los 'Cuatro Fantásticos'?"), contando la historia de este grupo de superhéroes con el arácnido como uno de sus miembros.

La última publicación de esta colección se dio en el 2018, pero en el 2019 durante la Comic-Con de San Diego, Marvel Studios causó un gran revuelo al anunciar la Fase 4 de su Universo Cinematográfico, y a muchos le sorprendió ver a una serie de "What If" en sus futuros planes.

Ahora, gracias a la D23 Expo de Disney, se saben algunos detalles extras de lo que será esta serie animada exclusiva para la plataforma de streaming Disney+. ¿Qué historias contarán? ¿Participarán los actores del MCU? Aquí todo lo que se sabe de esta nueva producción.

HISTORIAS DE LA SERIE "WHAT IF" DE MARVEL EN DISNEY+

Uatu, "The Watcher", será el narrador (Foto: Marvel Comics)

Se ha reportado que la serie contará con 23 episodios, cada una perteneciente a una película de la Saga del Infinito, cambiando algún elemento clave de los momentos más importantes de la historia para explorarlo con una versión alterna de lo que hubiera pasado.

Al inicio del anuncio también se comentó que "The Watcher" tendría un papel principal en la serie. El perteneciente a la conocida raza de Los Vigilantes, Uatu sería el narrador del show de televisión, quien presentará las diferentes realidades alternas del universo de Marvel.

Por ahora, no se sabe exactamente qué cosas cambiará la serie animada en cada episodio, pero se ha confirmado que en algún episodio se presentará a T'Challa como Star Lord, Steve Rogers portará el traje de Iron Monger, habrá un Captain America Zombie y a Peggy Carter como Capitain Britain.

¿Alguna de estas historias formarán parte del canon oficial de Marvel Studios? No. Ninguna de las situaciones que presenten los episodios de esta serie de televisión será considerada como canon oficial de la historia en el MCU, mas sí como realidades alternas que podrían ser explicada por el viaje en el tiempo que hicieron los Vengadores en "Avengers: Endgame".

ACTORES Y PERSONAJES QUE ESTARÁN EN "WHAT IF" DE MARVEL EN DISNEY+

Gracias al panel del D23, también se han confirmado una serie de actores que participarán con sus voces en la serie de Marvel para Disney+. De hecho, la gran mayoría de protagonistas de las 23 últimas cintas de la compañía tendrán una participación con sus mismos personajes.

Entre ellos están Hayley Atwell (Peggy Carter), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Chris Hemsworth (Thor), Natalie Portman (Jane Foster), Josh Brolin (Thanos), Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk), Tom Hiddleston (Loki), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Michael B. Jordan (Killmonger), Chadwick Boseman (Black Panther), Karen Gillan (Nebula), Jeremy Renner (Hawkeye), Paul Rudd (Ant-Man), Michael Douglas (Hank Pym), Neal McDonough (Dum Dum Dugan), Dominic Cooper (Howard Stark), Sean Gunn (Kraglin), Taika Waititi (Korg), Toby Jones (Arnim Zola), Djimon Hounsou (Korath), Jeff Goldblum (Grandmaster), y Michael Rooker (Yondu).

Además, Jeffrey Wright será el narrador principal, tomando el papel de Uatu y contando la historia en cada capítulo. Kevin Feige será como siempre el productor ejecutivo de esta nueva serie y todo indica que Jac Schaeffer se encargará de dirigir algunos de los episodios.

TRÁILER DE "WHAT IF" DE MARVEL PARA DISNEY+

Por ahora, ni Marvel ni Disney han publicado un avance oficial de la nueva serie animada. Sin embargo, en el panel de la D23 se filtraron algunas fotografías de lo que mostró la compañía a los asistentes, confirmando efectivamente que Peggy Carter sería Capitán Britania:

Here is the first look at Peggy Carter as Captain Britain in ‘WHAT IF...?’ #D23 #D23Expo pic.twitter.com/OT8tDxJBNx — DiscussingFilm @ D23 (@DiscussingFilm) August 23, 2019

FECHA DE ESTRENO DE "WHAT IF" DE MARVEL PARA DISNEY+

A pesar de los avances, la confirmación de la participación de los actores del MCU en "What If", la serie aún tiene un largo camino de producción, ya que se ha programado su estreno para el 2021, muy posiblemente entre junio y septiembre de ese año.