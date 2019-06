"When They See Us": ¿Qué pasó en la vida real con los 'Cinco de Central Park'?

"When They See Us", la nueva producción de Ava DuVerney para Netflix, cuenta la historia de los Cinco de Central Park, cinco adolescentes afroamericanos que fueron acusados de atacar y violar a Trisha Meili, una mujer blanca que recorría el famoso parque de Nueva York.

A pesar de una falta de pruebas, Antron McCray (15 años), Kevin Richardson (14), Yusef Salaam (15), Raymond Santana (14) y Korey Wise (16) pasaron años en prisión antes de que Matías Reyes, un asesino convicto y violador en serie recluido por el asesinato y violación de una mujer embarazada, confesó ser el verdadero autor del crimen en enero del 2002.

Tras la confesión de Reyes, el entonces fiscal de distrito Robert M. Morgenthau recomendó que los cinco queden libres de todos los cargos. Las condenas y cargos fueron anulados el 20 de diciembre de 2002. En el 2003 Richardson, Santana y McCray demandaron a la ciudad de Nueva York, llegando a un acuerdo con la administración de Bill de Blasio, en el 2013, por US$40 millones.

McCray tenía 15 años cuando fue arrestado. Fuente: Netflix.

ANTRON MCCRAY

McCray tenía 15 años cuando fue arrestado y pasó seis años en un reformatorio antes de salir en libertad. Luego de salir de prisión intentó alejarse lo más posible del caso, mudándose primero a Maryland y luego al estado de Georgia, donde encontró trabajo manejando montacargas.

McCray es quizás quien se ha intentado mantener más lejos de la prensa desde su salida de la cárcel, aunque ha hecho apariciones públicas a raíz de la serie de Netflix. Actualmente vive en la ciudad de Atlanta con su esposa y sus seis hijos.

En 2018 Santana lanzó su propia marca de ropa llamada Park Madison NYC. Fuente: Netflix

RAYMOND SANTANA JR.

Santana tenía 14 años cuando ocurrió el caso, pasando 11 años de su vida tras las barras, cinco por el caso de Central Park y otros seis por posesión de drogas. Al igual que McCray, actualmente vive en el estado de Georgia, donde trabaja como productor de películas. En 2018 lanzó su propia marca de ropa llamada Park Madison NYC.

Curiosamente fue Santana quien inspiró a DuVernay a realizar la serie, al escribirle en Twitter "@AVAETC ¿Cuál será tu próximo filme? ¿#loscincodecentralpark tal vez?"

Korey Wise pasó 14 años en prisión a raíz del ataque. Fuente: Netflix.

KOREY WISE

Con 16 años, Wise fue el mayor del grupo, y también quien pasó más tiempo en prisión: 14 años en total. Luego de salir de prisión trabajó como obrero e incluso como conserje, aunque siempre al borde de la pobreza y dependiendo de la ayuda gubernamental. En el juicio contra la ciudad de Nueva York el recibió US$12 millones en reparaciones.

Actualmente Wise es un activista a favor de la reforma del sistema de justicia. En el 2015 donó US$190 mil al Innocence Project (Proyecto Inocencia en español), una ONG sin fines de lucro que busca exonerar a personas injustamente condenadas.

Actualmente Salaam es miembro de la junta directiva de Proyect Innocence, una organización sin fines de lucro que busca liberar a los injustamente apresados. Fuente: Netflix

YUSEF SALAAM

Salaam tenía 14 años cuando ocurrió el ataque y estuvo encerrado hasta marzo de 1997. Actualmente vive en Georgia, casado y con diez hijos, trabajando como orador, autor y activista a favor de una reforma del sistema penitenciaro.

Actualmente Salaam es miembro de la junta directiva de Proyect Innocence y en el 2016 recibió un premio por parte del entonces presidente Barack Obama por su labor a favor de los injustamente encarcelados.

Richardson era el menor de los 'Cinco de Central Park'. Fuente: Netflix.

KEVIN RICHARDSON

Con solo 14 años, Richardson era el menor del grupo por algunos meses. Salió de prisión en junio de 1997 y actualmente vive en Nueva Jersey con su esposa y dos hijos.

Sin embargo, su estadía en prisión le ha dejado secuelas y Richardson admite sufrir todavía de transtorno por estrés postraumático. Cuestionado sobre qué piensa de "When They See Us", describió la experiencia como "agridulce".

"Porque verla (la serie) es necesario. Esto necesita ser visto. Necesitamos asegurarnos que las cosas cambien ahora", señaló en un video 'teaser' para la serie de Ava DuVerney.

TRISHA MEILI

Meili tenía 28 años cuando fue atacada mientras hacía 'jogging' por Central Park de Nueva York cuando fue brutalmente golpeada y violada por un desconocido que ahora sabemos era Matías Reyes.

El ataque la dejó en estado de coma por doce días, luego de los cuales despertó sin memoria del ataque. Su identidad fue ocultada hasta que decidió revelarla publicando en el 2003 un libro sobre su experiencia titulado "Yo era la corredora de Central Park: Una historia de esperanza y posibilidad".

A pesar de la confesión de Reyes en 2002, Meili se encuentra insatisfecha con la conclusión que tuvo la demanda de los 'Cinco del Parque Central' a la ciudad de Nueva York.

"Me hubiera gustado que no hubieran llegado a un acuerdo. Quisiera que hubieran ido a juicio porque hay un montón de información que se está publicando que veo por primera vez", indicó en una entrevista a ABC News.

"Siempre supe que había más de una persona involucrada, porque había DNA sin identificar", añadió. "Así que cuando escuché que había una persona adicional cuyo DNA coincidía no me sorprendió mucho. Sin embargo, (Reyes) dijo que había actuado solo es cuando empecé a desconcertarme y me pregunté ¿cómo es posible?".

Meili, ahora de 58 años, vive en Connecticut con su esposo.