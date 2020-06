La serie de Netflix "When They See Us", de Ava DuVernay, ha reavivado el interés sobre la historia de los 'Cinco de Central Park': cinco adolescentes afroamericanos que fueron condenados por asaltar y violar a una mujer blanca en el famoso parque de Nueva York, a pesar de una falta de pruebas y acusaciones de confesiones forzadas.

Antron McCray (15 años), Kevin Richardson (14), Yusef Salaam (15), Raymond Santana (14) y Korey Wise (16) pasaron años en prisión antes de que Matías Reyes, un asesino convicto y violador en serie, confesara ser el verdadero autor del crimen en enero del 2002.

►"When They See Us": ¿Un fuerte rival para "Chernobyl" por el Emmy?

El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien en un momento pidió que se reinstaurara la pena de muerte en relación a este caso, también forma parte de la trama.

La miniserie de cuatro capítulos no muestra tiene ningún actor interpretando al entonces magnate de bienes raíces. Trump solo habla a través de un puñado de grabaciones sacadas de las noticias y de su ya icónico anuncio publicado en cuatro periódicos de Nueva York. "Reinstauremos la pena de muerte. Reinstauremos a nuestra policía", escribió Trump el 1 de mayo de 1989.

"El alcalde (Ed) Koch afirma que el odio y rencor debería ser eliminado de nuestros corazones. Yo no lo pienso así", escribió Trump, quien pagó alrededor de US$85 mil por estos anuncios. "Quiero odiar a estos asaltantes y asesinos. Debería ser forzados a sufrir. [...] ¿Cómo nuestra gran sociedad puede tolerar la continua brutalización de sus ciudadanos por locos inadaptados? ¡Debemos decirle a los criminales que sus derechos civiles terminan cuando un ataque a nuestro bienestar comienza!",

Incluso en tiempos recientes cuando los 'Cinco de Central Park' fueron exonerados, el mandatario se negó a retractarse y en octubre del 2016, en plena campaña presidencial, reafirmó su creencia que los entonces adolescentes eran culpables del crimen.

"Admitieron que eran culpables. La policía que hizo la investigación inicial dijeron que eran culpable", dijo en una entrevista a CNN. "El hecho de que el caso terminó mediante un acuerdo con tanta evidencia en su contra es indignante".

Para los 'Cinco de Central Park', lo indignante es que Trump no se haya retractado de sus palabras.

"Korey (Wise) lo dijo muy bien. Él dijo que cuando Donald Trump puso esos anuncios, y los puso en todos los diarios de Nueva York, pidiendo que seamos ejecutados, él puso una recompenza por nuestras cabezas", señaló Yusef Salaam durante una cena de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de California Sur donde eran homenajeados el pasado 8 de junio.

“Habían publicado nuestros nombres, nuestros teléfonos y nuestras direcciones en los periódicos de Nueva York”, añadió según The Daily Beast. “Era casi como si estuvieran intentando encontrar a alguien de los rincones más oscuros de la sociedad para que viniera a nuestras casas, nos arrastrara de nuestras camas y nos colgaran de uno de los árboles en Central Park”.