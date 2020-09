El reparto de “The Fresh Prince of Bel-Air” (“El príncipe del rap”), incluida su estrella Will Smith, se reunirá en un programa especial que celebrará el 30 aniversario del estreno de esta exitosa serie televisiva, cuyo protagonista pasaba de las calles de Filadelfia (EE.UU.) a las mansiones de Bel-Air (Los Ángeles).

La plataforma HBO Max anunció este lunes la cita, que se estrenará a finales de año para recordar una de las comedias más aplaudidas de las últimas décadas. Fue emitida desde 1990 hasta 1996 por la televisión estadounidense y repetida desde entonces en diferentes países.

Smith estará acompañado por el resto del reparto como Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid y Alfonso Ribeiro, quienes ya organizaron una reunión digital esta primavera durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Además, la noticia llega después de conocer que el propio Smith prepara, como productor ejecutivo, una ficción derivada de la serie que da la vuelta a su argumento en forma de drama, una idea que surgió a raíz de un vídeo publicado en internet que a modo de tráiler modificaba el sentido de la trama original.

Por su parte, el especial es la tercera reunión del reparto de una serie clásica que HBO Max programa este año, pues la semana pasada confirmó que “The West Wing” (1999-2006), una de las más prestigiosas de la historia de la televisión, reunirá a su elenco para un programa especial en el que animará al voto en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Bajo el título “A West Wing Special to Benefit When We All Vote”, este especial presentará una versión teatralizada del episodio “Hartsfield’s Landing” perteneciente a la tercera temporada de la serie.

Asimismo, durante todo este año se ha promocionado una reunión de todo el elenco de “Friends” que ya tendría que estar disponible en el catálogo de la plataforma si no fuera porque la pandemia del coronavirus ha impedido rodar la cita en el mismo plató en el que se filmó la serie.

