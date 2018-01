A solo unos días para que "The X-Files" ("Los expedientes secretos X") regresen a la televisión, los seguidores de la serie tienen que acostumbrarse a la idea de ver por última vez a la agente Dana Scully (Gillian Anderson), pues la intérprete sostiene que este es su adiós al personaje.

Como reporta TV Guide, Gillian Anderson reiteró lo que dijo en la Comic Con de Nueva York sobre su futuro en la serie: "Lo dije desde un principio, con esto se acaba para mí. Estuve un poco sorprendida por el impacto en la gente por mi anuncio… pues mi entendimiento es que esta iba a ser una temporada única", sostuvo.

¿Acaso Scully morirá en los nuevos episodios? Las palabras de la actriz podrían interpretarse de ese modo si se consideran los adelantos de los próximos episodios, donde el personaje aparece hospitalizado.

El regreso de "The X-Files" a la televisión se dio tras un acuerdo entre Fox y los actores protagonistas, Gillian Anderson y David Duchovny, para lo cual se llamó al creador original, Chris Carter. En 2016 se estrenó una miniserie de seis episodios.

La nueva temporada, que planea explorar el misterio en torno a William, hijo de Mulder y Scully, también mostrará episodios independientes donde los agentes investigan no solo la conspiración extraterrestre, sino misterios de diverso tipo.

DATOS

"The X-Files" estrena su temporada 11 el miércoles 3 de enero por la noche en el canal Fox. También estará disponible en la app.

En 2018 Gillian Anderson aparecerá en dos películas: "Andorra" y "The Spy Who Dumped Me".