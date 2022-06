William Golding ya lo había plasmado en “El señor de las moscas”: el niño, en determinadas circunstancias, es capaz de desplegar una crueldad asociada más bien al adulto. En esa línea hay series que muestran hasta dónde llega el “inocente” para sobrevivir. En Estados Unidos está “Yellowjackets” y, en Italia, “Anna”; que motiva este artículo.

Disponible todos los lunes por la noche en el canal AMC Latinoamérica, la serie sigue a la protagonista homónima, Anna (Giulia Dragotto); en su lucha por sobrevivir en Sicilia luego de que una pandemia matara a todos los adultos. Anna deja su hogar para rescatar a su hermano; captado por un grupo de sobrevivientes que prioriza el entretenimiento sobre la vida; y cómo culparlos, si ninguno de ellos vivirá más allá de la adolescencia. Como la describió The Hollywood Reporter, es sobre niños, pero no para niños.

Una serie que refleja la vida

Antes de empezar cada episodio, hay una advertencia: la serie se filmó meses antes de la pandemia del Covid-19; como para que el espectador sepa que no se trata de una forma de explotar la tragedia colectiva. Y cómo podría, si se basa en la novela que Niccolo Ammaniti publicó en 2015. Pero las predicciones de la historia no van solo al tema de la pandemia, sino que el virus ficticio empezó afectando a los adultos mayores; que en la vida real están entre los grupos de riesgo.

“Fue una extraña experiencia, porque en un momento llegó el Covid, que interrumpió las grabaciones. La historia se parecía a lo que el Covid estaba haciendo; parecía al inicio que no atacaba a los niños y que era más peligroso para las personas adultas, me sorprendió mucho esto, ya que no era mi intención contar un virus, sino contar un mundo sin adultos”, contó Ammaniti en entrevista con El Comercio.

Este apocalipsis creado por Ammaniti, que además de crear la novela original coescribió y dirigió los capítulos, es distinto al de otras series; trátese la de zombies como “The Walking Dead” o la hecatombe nuclear de “Dark”. Si bien estos mundos están en crisis, por alguna razón los personajes parecen limpios. O, por lo menos, la mugre no parece tal. Eso no ocurre con la serie italiana, donde los niños lucen una evidente inmundicia; como recién salidos de un juego en el lodo. Pero la serie también enturbia a sus personajes por dentro, ahí están los gemelos Mario y Paolo (Danilo y Darío Di Vita); que controlan un almacén, de provisiones, o Angélica (Clara Tramontano), que hace de “reina” y dispone de sus súbditos como si se tratara de un reality show, donde perder es morir.

Anna (Giulia Dragotto), la protagonista. / AMC

Pero si bien hay varias historias en la serie, el foco sigue siendo Anna y su búsqueda, como en la novela. Ammaniti dice tener un cariño especial por el personaje. Pero aun así no tiene reparos en hacerla pasar por una desgracia tras otra; a pesar de ser una jovencita. Esto no es “Los juegos del hambre”, porque la esperanza ya se perdió y solo toca vivir el momento.