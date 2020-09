Han pasado 20 años desde el estreno de “Yo soy Betty, la fea”, telenovela que narró la vida y aventuras de Beatriz Pinzón (Ana María Orozco), una mujer sumamente inteligente que logró sobreponerse al bullying sufrido por su aspecto físico y cautivar a millones de espectadores.

Además de Ana María Orozco, otros actores lograron una gran acogida por la telenovela. Tal es el caso de Natalia Ramírez, Lorna Paz, Luis Mesa, Julián Arango, entre otros. Incluso algunos como Jorge Enrique Abello y Kepa Amuchástegui no han olvidado a sus personajes y siguen cautivando a sus seguidores con sus interpretaciones.

En una reciente transmisión en vivo en Instagram, el actor Jorge Enrique Abello (Don Armando en “Betty, la fea”) conversó con Kepa Amuchástegui, quien dio vida a su padre, Roberto Mendoza en la recordada telenovela. “El Gran Kepa Amuchástegui. Puesta en escena para salvar el mundo”, escribió Enrique Bello como leyenda de su Instagram live. Al inicio de la conversación, ambos bromearon recordando a sus icónicos personajes.

“Hoy tenemos a alguien que ha sido muy importante en la vida de los colombianos, en las tablas de nuestro país y que ha traído alegrías a todos. Hoy nos vamos a encontrar con él para hablar de lo que significa salvar al mundo a través de nosotros los actores”, dijo Jorge Enrique Bello al presentar a Kepa Amuchástegui.

“Voy a abrir una puerta en el tiempo. Hola, papá”, empezó Enrique Abello. “Hola, hijo. ¿Cómo te ha ido? Estoy aquí de regreso, me prestaron una máquina del tiempo y uno de estos aparatos (celulares) para estar aquí contigo. Me dijeron que podría venir a visitarte, hijo mío, Armando”, respondió Kepa Amuchástegui.

“Bien, papá. No sé si tenga buenas noticias de Ecomoda y demás cosas”, inició Abello. “Me divorcié de Betty, papá. La traté durante 20 años, pero me di cuenta que ella me traicionó. Realmente Nicolás Mora no era amigo del ratón ni del queso, ellos tenían algo y yo me di cuenta”, añadió.

“No te puedo creer, pero si esa mujer era un ángel y era quien nos salvaba, hijo. Aunque no hubiera sido por el interés, debiste haber mantenido esa relación más tiempo, por favor. Te entiendo hijo mío, con mi bendición, para adelante”, replicó Kepa.

Tras esta pequeña introducción, Jorge Enrique Abello elogió a Kepa y contó cómo se sintió al saber que trabajaría con él reconocido artista. “Cuando me dijeron que mi papá iba a ser Kepa, dije: ‘no lo puedo creer, sueño cumplido’. Todos estábamos emocionados, actores poco conocidos y teníamos la oportunidad de trabajar con alguien de tu calibre”, precisó.

