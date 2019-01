"You": datos que no conocías de Penn Badgley, el protagonista de la serie

Penn Badgley es el protagonista de la serie de Netflix "You". En esta ficción basada en la novela homónima de Caroline Kepnes interpreta a Joseph "Joe" Goldberg, un gerente de una librería que se enamora de una clienta llamanda Beck, por la que se obsesiona.

Este actor nació el primero de noviembre de 1986 en Baltimore, Maryland. Badgley saltó a la fama gracias al recordado papel de Dan Humphrey en la icónica serie de "Gossip Girl", en donde compartió rol protagónico con Blake Lively.



Badgley quiso ser actor desde muy joven. Con tan solo 13 años, empezó a tener algunos roles en las series "Will & Grace", "What I Like About You", "Daddio".



En el 2002, se convirtió en el protagonista de la serie "Do Over" que contaba la historia de un hombre de 34 años que, por un misterioso accidente, regresaba en el tiempo a los años ochenta cuadno tenía 14.

Su primer rol en el cine fue en el 2006, con la película "Todas contra John". Al siguiente año, apareció también en la película "Drive-Thru", en la que compartió roles con Leighton Meester.



En el 2007, Penn Badgley se supo en la piel de Dan Humphrey en la serie "Gossip Girl". Esta serie lo lanzó a la fama, así como a la actriz Blake Lively.

Penn Badgley es el protagonista de la serie de Netflix "You". (Foto: Agencia / Instagram)

Para el 2010, mientras disfrutaba del éxito de "GG", participó en las películas "The Stepfather" y "Easy A", en esta última fue el interés romántico del personaje de Emma Stone.

"Greetings from Tim Buckley" (2013), fue una de las películas para que se preparó arduamente. Interpretó a Jeff Buckley. Para este papel, el intérprete de Baltimore tomó lecciones de canto y guitarra.



El rol de Buckley lo gustó tanto que decidió incursionar en el talento que tenía escondido: la música. Durante el 2014, formó parte de la banda MOTHXR, lanzando una primera canción titulada "Easy". Dos años después, debutó con un disco llamado "Centerfold".



Nunca se alejó de la actuación y paralelamente participó en "Cymbeline" y en la miniserie "The Slap".

Este año, volvemos a disfrutar de su talento en la serie "You", en la que interpreta a un gerente de librería que se enamorada de una de sus clientas, Beck. Sin embargo, este amor enfermizo se convierte en una obsesión y no parará hasta conseguir que Beck sea "suya".