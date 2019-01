"You": esto dice la crítica de la serie de Netflix | FOTOS

Guinevere Beck es una joven aspirante a escritora que se cruza con un librero brillante dispuesto a todo para acercarse a ella. Este hombre llamado Joseph "Joe" Goldberg está dispuesto a todo para conquistarla. La serie "You" ya está disponible en Netflix.



Esta serie está basada en la exitosa novela de Caroline Kepnes. En la ficción Joe quiere eliminar todo lo que se convierte en un obstáculo entre él y Guinevere incluso las personas. Lo que había empezado como un flechazo extraño, por momentos encantador, silenciosamente se va convirtiendo en una obsesión.

"You" está protagonizada por Penn Badgley, Elizabeth Lail, Shay Mitchell, Lucy Padovan y Zach Cherry.

A continuación te contamos qué dice la crítica internacional sobre esta serie de Netflix:

VOX

"Con frecuencia no te encontras con una brillante, emocionante disección de las historias, y con un final de temporada diferente a todo lo demás en la televisión este año".



GQ

"You" sirve como una clínica sobre cómo abordar inteligentemente una gran cantidad de problemas importantes y pesados, a la vez que es un viaje tremendamente divertido y pulposo. Utiliza los tropos de la llamada cultura baja para eviscerar la podredumbre que ha infectado a toda la cultura.



REFINERY29

​"Te pones bastante intenso. Los productores sabían lo que estaban haciendo cuando eligieron a Badgley como Joe (Gossip Girl es producida por Alloy Entertainment, la misma compañía detrás de ti), y es una brillante crítica".



ESPINOF

"En cierta medida lo hace presentando un entorno más complejo de lo que parece y que puede desarrollar según va pasando los capítulos. De hecho casi cada episodio está contemplado como un nuevo obstáculo en la idílica relación. Obstáculos que, afortunadamente, surgen de manera bastante natural".



FUERA DE SERIES

"Y atrapa, es una serie que consigue tenerte pegado a la pantalla porque te hace debatir contigo mismo. Su protagonista tiene todo el encanto del mundo, ella es de lo más tierna y su novio, un imbécil integral. En el minuto uno te hace tomar partido y saber que quieres que nuestro librero y Beck acaben juntos. Y entonces llega el minuto dos y te queda la sensación incómoda de cuando el abusador te ha conquistado el corazón".



NEOSTUFF

"Es que conjugando el humor negro y las recriminaciones que nos hace la historia sobre lo mal que estamos como sociedad; resulta muy entretenido. Porque a todo esto le sumamos una buena dosis de suspenso (cuyos motivos me reservo para no hacer spoilers) que va en aumento a medida que pasan los capítulos. Además, YOU cuenta con un montaje dinámico que calza a la perfección con lo que nos están narrando; y así aprovecha para colarnos detalles que al final resultan imprescindibles para ponerle el broche final a la historia. Otro punto a favor son las locaciones. Toda historia ambientada en Nueva York es automáticamente mejor serie (excepto Glee pero eso es otra cosa)".