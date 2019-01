"You": el final del libro que no quisieron replicar en la serie

La serie "You" se ha convertido en una de las obsesiones de los usuarios de Netflix. La ficción de la empresa de streaming, basada en el libro homónimo de Caroline Kepnes, tuvo un final distinto al que se aparece en el libro.

La serie "You" está protagonizada por Penn Badgley, conocido por su rol en "Gossip Girl" y Elizabeth Lail, quien debutó en la Tv con la serie "Once Upon a Time".

Esta ficción tiene como trama la historia de un joven librero, Joe Goldberg, que se obsesiona al borde de la locura con Beck, una joven aspirante a escritora. Él la perseguirá mediante sus redes sociales y en la vida real, y eliminará a todo quien se entrometa en su camino.

La serie creada por Sera Gamble se tomó algunas libertades y no fue una copia fiel del libro de Caroline Kepne. Eliminó algunos personajes e incorporó otros. Además, puso lugares extras, donde se producen momentos claves de la serie.

Tráiler de "You". (Video: Netflix)

ALERTA SPOILER: si aún no has visto la serie no sigas leyendo.

La primera temporada de "You" cambió el final del libro de Caroline Kepne. Esta terminó cuatro meses después de que Beck muriera en su intento de escapar de la jaula en la que Joe la mantenía encerrada.



En la última escena se muestra a Joe trabajando en su librería cuando una mujer entra. Él se acerca a ella con la intensión de seducirla, pero cuando esta se quita la capucha y las gafas de sol, se revela que es Candace (Ambyr Childers), la mujer que aparecía en sus flashbacks y que todo el mundo pensaba que estaba muerta. Esta revelación dejó impactados a todos los televidentes.



En la historia original del libro, Candace fue ahogada por Joe en una playa. En el texto, a la librería ingresa una nueva chica, llamada Amy. Ella entra a la tienda buscando empleo. Joe al verla inicia un nuevo ciclo de obsesión con ella.



En una entrevista con el medio The Hollywood Reporter, la showrunner Sera Gamble, indicó por qué cambiaron el final.

"Comenzamos hablando sobre cómo la gente supondría que él la había matado y que cada vez más estábamos convencidos de que lo había hecho cuanto más se sabía de Joe a lo largo de la temporada. Así que solo queríamos hacer algo más sorprendente y darnos cuenta de que ella era un personaje tan sustancial e interesante", indicó.

La segunda temporada de "You" tendrá como base el libro de Kepnes, "Hidden Bodies". Sin embargo, no será tan fiel al texto.

"Estamos planeando separarnos un poco más del segundo libro que del primero, que fue un examen muy estricto de esta relación. Pero para contar esa historia para la televisión, hicimos algunos cambios en el camino, y cada vez que una mariposa bate sus alas en la primera temporada, en la segunda temporada hay un tsunami. Continuamos discutiendo nuestra dirección creativa con Caroline Kepnes, quien escribió el libro y también escribió un episodio en la primera temporada. Así que estamos pensando realmente en cómo mantener el espíritu del segundo libro", explicó Sera Gamble en una entrevista con Vulture.



Sobre Candace indicó: "tiene un papel en la segunda temporada. Puedo decir que no se siente particularmente dispuesta a ser amable con Joe. Joe no fue muy amable con ella". "Ella no se siente tan caritativa con Joe", concluyó.