"You": ¿quién es la nueva obsesión de Joe en la temporada 2?

Hace unas semanas, Netflix confirmó la segunda temporada de “You” y esta vez, Joe Golberg (Penn Badgley) irá en busca de una nueva víctima, pero a la vez tendrá que resolver los temas pendientes que tiene con su exnovia Candence (Ambyr Childers), quien apareció en el último capítulo de la primera temporada tras creerse que estaba muerta.

El nuevo y obsesivo amor de Joe será Victoria Pedretti, la actriz de “La maldición de Hill House” ("The Haunting of Hill House"). Ella interpretará a Love Quinn, quien en el libro "Hidden Bodies", cuya trama está siendo adaptada para la nueva entrega, es una aspirante a chef en Los Ángeles que trabaja como gerente de productos en una tienda de comestibles de alta gama.

Este nuevo personaje tendrá un perfil diferente de lo que era Guinevere Beck (Elizabeth Lail), pues las redes sociales no son de mucho interés para Love Quinn, siendo este un nuevo reto para Joe y su manera de acosar a las personas, ya que principalmente lo hace mediante las redes sociales.

Pero, ¿quién es Victoria Pedretti? En esta nota te contaremos todo sobre la actriz que interpretará a la nueva obsesión de Joe.

BIOGRAFÍA

Victoria Pedretti es una actriz de cine y televisión estadounidense que nació el 23 de marzo de 1995 en Philadelphia, Pensilvania.



Pedretti inició su carrera en el cine protagonizando el cortometraje "Sole", de 2014, dirigido por Ariel Zucker. El mismo año protagonizó el corto de Chelsea Lupkin "Uncovergin Eden". En 2018 integró el elenco principal de la serie de terror “The Haunting of Hill House”, de Netflix. Además, la actriz fue escogida por el director Quentin Tarantino para interpretar el personaje de Lulu en la película “Once Upon a Time in Hollywood”, prevista para ser estrenada el próximo 26 de julio.



Antes de ser famosa, Victoria asistió a la escuela de teatro en la Universidad Carnegie Mellon, de donde se graduó con una licenciatura en Bellas Artes en el 2017.



Sera Gamble, la productora de “You”, se encuentra muy emocionada con la participación de Victoria Pedretti como Love Quinn.



"Es genial que Victoria vaya a interpretar este papel. Vi 'Hill House' y fue increíble", señaló la Gamble a Entertainment Weekly. Asimismo, ella alegó que su personaje será muy distinto al de Beck: "Como su nombre (lo dice), ella es muy cálida y tiene un aspecto despreocupado debido a que ella ha construido una vida basada en disfrutar el momento y hacer lo que ama cada día".



¿QUÉ SUCEDERÁ EN LA SEGUNDA TEMPORADA DE "YOU"?

Según Deadline, la segunda temporada de “You” seguirá al asesino mientras se muda a Hollywood para construir una nueva vida para sí mismo mientras busca de nuevo el amor. Sin embargo, el final de la primera entrega de “You” sugirió que la próxima temporada se enfocará en una batalla entre Joe y Candace, que podría hacerle pagar por sus crímenes, incluido el asesinato de Beck, Benji Ashby III (Lou Taylor Pucci) y Peach Salinger.



Aunque la segunda temporada seguirá la novela “Hidden Bodies”, de la autora Caroline Kepnes, dicho libro no ofrece muchas pistas sobre lo que se verá en los próximos episodios porque parte de un final diferente al de la novela.



“Estamos planeando separarnos un poco más del segundo libro que del primero, que fue un examen muy estricto de esta relación. Pero para contar esa historia para la televisión, hicimos algunos cambios en el camino, y cada vez que una mariposa bate sus alas en la primera temporada, en la segunda temporada hay un tsunami. Continuamos discutiendo nuestra dirección creativa con Caroline Kepnes, quien escribió el libro y también escribió un episodio en la primera temporada. Así que estamos pensando realmente en cómo mantener el espíritu del segundo libro”, explicó Gamble a Vulture.



Sobre la decisión de traer de vuelta a Candace, la showrunner Sera Gamble dijo a The Hollywood Reporter: "Comenzamos hablando sobre cómo la gente supondría que él la había matado y que cada vez más estábamos convencidos de que lo había hecho cuanto más sabían de Joe a lo largo de la temporada. Así que solo queríamos hacer algo más sorprendente y darnos cuenta de que ella era un personaje tan sustancial e interesante".



“Candace tiene un papel en la segunda temporada. Puedo decir que no se siente particularmente dispuesta a ser amable con Joe. Joe no fue muy amable con ella, y ella no se siente tan caritativa con Joe”, contó a Vulture.