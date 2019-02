"You", personajes de la temporada 2: ¿quién es quién?

Netflix confirmó la segunda temporada de "You", serie basada en la novela homónima de Caroline Kepnes y que presentó la retorcida historia de amor de Beck (Elizabeth Lail) y Joe (Penn Badgley), con un video donde aparecen Badgley y Shay Mitchell (Peach).

Después de los acontecimientos de la primera entrega, se sabe que además del protagonista también volverá Candace (Ambyr Childers), su exnovia a la que creía muerta y que apareció en el episodio final. Para que la trama continúe son necesarios nuevos personajes, por ello la plataforma streaming reveló qué actores se unirán al elenco en los próximos capítulos.

Victoria Pedretti como Love Quinn



En la segunda temporada de "You", la actriz Victoria Pedretti, de 23 años, que ha participado en "La maldición de Hill House", interpretará a Love Quinn, que en el libro "Hidden Bodies" es una aspirante a chef en Los Ángeles que trabaja como gerente de productos en una tienda de comestibles de alta gama.



Al personaje de Victoria Pedretti no le interesan las redes sociales ni nada con respecto a ellas; asimismo, sentirá una conexión con Joe (Penn Badgley), ya que también está sufriendo internamente. En la novela de Kepnes su esposo ha muerto.

"Es genial que Victoria vaya a interpretar este papel. Vi 'Hill House' y fue increíble", señaló la productora de "You" a "Entertainment Weekly". Asimismo, ella alegó que su personaje es muy distinto al de Beck: "Como su nombre (lo dice), ella es muy cálida y tiene un aspecto despreocupado debido a que ella ha construido una vida basada en disfrutar el momento y hacer lo que ama cada día".

James Scully como Forty Quinn



Asimismo, TVLine informó que James Scully interpretará a Forty Quinn, el hermano de Love. Este personaje es "confiado, de opinión y privilegiado", en ocasiones se comporta como un "amigo encantador" y otras, como "amigo incisivo".



En "Hidden Bodies", Forty se interpone en el romance de Joe y Love, y como ya sabemos que hace Joe con los que considera un obstáculo para vivir su amor, ¿tendrá el mismo destino que Benji, Peach y Beck?

Jenna Ortega como Ellie

​

En los próximos episodios de "You", Jenna Ortega dará vida a Elle, una adolescente que vive en secreto sin mucha supervisión, una joven que no teme estafar para obtener lo que quiere. ¿Se convertirá en la nueva protegida de Joe, así como lo fue Paco (Luca Padovan) en la primera temporada de la serie de Netflix, o será una ‘piedra en el zapato’?



John Stamos como el Dr. Nicky



Aunque este regreso aún no está confirmado, Sera Gamble, la creadora del show, le dijo a The Hollywood Reporter que "el Dr. Nicky está en la cárcel y él está protestando ardientemente por su inocencia. Es demasiado pronto para decir definitivamente si John Stamos regresará en la segunda temporada, pero hemos estado hablando mucho sobre el personaje y estamos emocionados de seguir contando esa historia".



¿QUÉ SUCEDERÁ EN LA SEGUNDA TEMPORADA DE "YOU"?

Según Deadline, la segunda temporada de “You” seguirá al asesino mientras se muda a Hollywood para construir una nueva vida para sí mismo mientras busca de nuevo el amor. Mientras el final de la primera entrega de “You” sugiere que la próxima temporada se enfocará en una batalla entre Joe y Candace, que podría hacerle pagar por sus crímenes, incluido el asesinato de Beck, Benji Ashby III (Lou Taylor Pucci) y Peach Salinger.

Aunque la segunda temporada seguirá la novela “Hidden Bodies”, de la autora Caroline Kepnes, dicho libro no ofrece muchas pistas sobre lo que se verá en los próximos episodios porque parte de un final diferente al de la novela.

“Estamos planeando separarnos un poco más del segundo libro que del primero, que fue un examen muy estricto de esta relación. Pero para contar esa historia para la televisión, hicimos algunos cambios en el camino, y cada vez que una mariposa bate sus alas en la primera temporada, en la segunda temporada hay un tsunami. Continuamos discutiendo nuestra dirección creativa con Caroline Kepnes, quien escribió el libro y también escribió un episodio en la primera temporada. Así que estamos pensando realmente en cómo mantener el espíritu del segundo libro”, explicó Gamble a Vulture.

Sobre la decisión de traer de vuelta a Candace, la showrunner Sera Gamble dijo a The Hollywood Reporter: "Comenzamos hablando sobre cómo la gente supondría que él la había matado y que cada vez más estábamos convencidos de que lo había hecho cuanto más sabían de Joe a lo largo de la temporada. Así que solo queríamos hacer algo más sorprendente y darnos cuenta de que ella era un personaje tan sustancial e interesante".

“Candace tiene un papel en la segunda temporada. Puedo decir que no se siente particularmente dispuesta a ser amable con Joe. Joe no fue muy amable con ella, y ella no se siente tan caritativa con Joe”, contó a Vulture.