Aunque Netflix todavía no ha confirmado de manera oficial la tercera temporada de “You” todo apunta a que tendrá al menos una entrega más. La ficción protagonizada por Penn Badgley recibió un importante incentivo fiscal para impulsar la producción de su siguiente temporada.

Según compartió Deadline, los 7,213 millones de dólares inyectados por el estado de California en la potencial tercera temporada de “You” no implican necesariamente que la renovación esté asegurada, ya que la ayuda ha sido solicitada por Warner Horizon y Berlanti Productions, estudios encargados del desarrollo, y no por Netflix, que tiene la última palabra en lo que respecta a la continuidad de la serie.

Sin embargo, los imponentes datos registrados por la primera temporada, que congregó a 40 millones de hogares durante sus primeras cuatro semanas en la plataforma, son un aval más que considerable a la hora de confiar en la buena acogida que podría recibir la segunda entrega.

Candace volvió para vengarse de Joe en la segunda temporada de "You", pero... (Foto: Netflix)

En enero del 2019, la showrunner y cocreadora de la ficción, Sera Gamble, afirmó a Cosmopolitan UK que ya está pensando en lo que sería la tercera temporada del show. Gamble reconoció que estaría dispuesta a trabajar en una tercera entrega de “You”, siempre y cuando reciba el visto bueno de la plataforma streaming.

Sera Gamble señaló que el equipo de guionistas tiene “una idea para la tercera temporada y están muy emocionados. No pueden dejar de hablar de esta idea cada día en la sala de guionistas, así que cruzo los dedos”.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “YOU”

Al final de la primera entrega, se revela que fue Love quien asesinó a Delilah, por eso cuando Candace intentó salvarla de Joe solo encontró la muerte. Love le explica a “Will” que mientras el solo veía la fantasía de una chica perfectamente imperfecta ella vio al verdadero Joe y fue tras él para formar la familia que tanta ansia.

El plan de Love para salir bien librados de la situación era culpar a Ellie de la muerte de Henderson, mandar el mejor abogado de la familia Queen para liberarla, y hacer creer a las autoridades que Delilah se suicidó.

Mientras Joe intenta ayudar a Ellie a escapar de todo, Forty confronta a su hermana y le dice que sabe la verdad y de lo que ella es capaz. Desesperado, Forty saca su arma y le apunta en la frente a Joe, pero el disparo que se escucha no proviene de su pistola sino de un oficial que vigilaba a Ellie y entró al lugar para evitar una “tragedia”.

Finalmente, Joe parece haber encontrado a su alma gemela en Love, quien está embarazada. Pero una nueva obsesión llega a la vida de Joe, su vecina, quien en definitiva será la victima de Joe en la tercera temporada de “You” o tal vez se convierta en la víctima de Love.

El hijo de Love y Joe podría cambiar la dinámica de la serie de Netflix. Además, existe varios cabos sueltos, ¿el verdadero Will regresará? ¿Ellie descubrirá la verdad sobre la muerte de su hermana? ¿Quién la misteriosa mujer? ¿es alguien del pasado de Joe?

Love resultó ser la pareja perfecta para Joe (Foto: Netflix)





TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “YOU”

La tercera temporada “You” todavía no cuenta con tráiler oficial.

ACTORES Y PERSONAJES

Definitivamente, Penn Badgley volverá como Joe Goldberg, el protagonista y narrador de la ficción. Considerando como quedó la historia también Victoria Pedretti regresará para interpretar a Love Quinn.

Aunque el Dr. Nicky (John Stamos) apareció por pocos minutos ahora conoce la verdadera identidad de Joe y podría cambiar de opinión sobre dejar todo en manos de la justicia divina, así que Stamos también podría volver.

Incluso el "verdadero" Will (Robin Lord Taylor), quien parece ser el único amigo de Joe, podría ser parte de la próxima entrega de “You”.

Al final de la segunda temporada Ellie Alves (Jenna Ortega) se fue para empezar una nueva vida, pero al tener información sobre la familia Quinn, la verdad sobre Henderson (Chris D'Elia) y el dinero de Joe podría ser clave en los nuevos episodios.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “YOU”?

La tercera temporada “You” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero lo más probable es que los nuevos episodios lleguen a la plataforma streaming en diciembre del 2020, al igual que la primera y segunda entrega.