"You vs. Wild" con Bear Grylls: fecha de estreno en Netflix, tráiler y todo sobre la nueva serie interactiva

Netflix anunció en marzo una nueva serie junto a Bear Grylls,

famoso aventurero y actor reconocido por su serie "Man vs. Wild", donde utilizaba todo su conocimiento en supervivencia para sobrepasar las adversidades de la naturaleza. Sin embargo, Bear ya no será dueño de sus pasos en "You vs. Wild", donde será el usuario quien decida por él.

Tal como su nombre anuncia, el espectador tendrá en sus manos la supervivencia de Bear Grylls y deberá escoger el mejor camino para que este sobreviva en la naturaleza. Este nuevo "elige tu propia aventura" llegará en el 2019 con 8 episodios.

A pesar de que la compañía ya había experimentado con productos interactivos para niños y jóvenes cmo "Puss in Book: Trapped in an Epic Tale" y "Minecraft" de Telltale Games, tanto "Bandersnatch" como "You vs. Wild" presentan apuestas de alto presupuesto que, hasta la hecha, le han dado buenos resultados a Netflix.

"You vs. Wild" fue anunciado por Netflix en un evento de prensa en Los Angeles. Cindy Holland, la vicepresidenta de Contenidos Originales de Netflix, fue cuestionada sobre si en algún punto las decisiones podrían asesinar a Grills, a lo que ella respondió que no esperaba que el programa sea tan oscuro como "Bandersnatch".

Historia de "You vs. Wild"

El único detalle que menciona Netflix sobre la serie es que "en esta serie interactiva, deberás tomar decisiones claves para ayudar a Bear Grylls a sobrevivir y completar misiones en los peores escenarios de la Tierra".

Como se puede observar en el tráiler oficial distribuido por la compañía, la nueva aventura de Bear Grylls no se desarrollará solamente en un lugar. Todo indica que cada capítulo estará ambientado en un lugar diferente para dar más variedad al sentimiento de supervivencia.

Por otro lado, algunos seguidores han comentado que "You vs. Wild" perderá el sentimiento de supervivencia que tenía la serie original, en especial porque ahora con las decisiones separadas se tendrá que producir dos caminos diferentes, al mismo estilo de "Bandersnatch".

No obstante, este proyecto de Netflix podría ser seguir abriendo más puertas para la compañía en seguir apostando con producciones similares para la plataforma. Será cuestión de tiempo conocer los resultados de este nuevo programa con el reconocido Bear Grylls.

Tráiler de "You vs. Wild"

Personajes de You vs. Wild

Como era de esperarse, el único personaje que aparecerá durante estas aventuras será el mismo Bear Grylls y sus historias serán dirigidas por Ben Simms. Leandro Cassan será el director de sonido y Peter Cameron el asistente de producción de cámara, pero aún no se revela quiénes acompañarán a Grylls a grabar esta nueva serie interactiva.

Fecha de estreno de You vs. Wild

Netflix anunció que "You vs. Wild" se estrenará el próximo 10 de abril del 2019. Los episodios completos estarán disponibles en esa fecha y podrán ser disfrutadas en cualquier dispositivo al mismo estilo de "Black Mirror: Bandersnatch". Es necesario recordar que en algunos Smart TV la opción interactiva puede traer algunos problemas de compatibilidad.