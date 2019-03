"You vs. Wild": la nueva serie interactiva de Netflix , en la que decidirás por Bear Grylls

Bear Grylls, conocido por sus famosos programas de aventura "Man vs. Wild" y "Salvajemente famosos", se unió a Netflix para la creación de una nueva serie interactiva que da continuidad a "Black Mirror: Bandersnatch" en cuanto al concepto de "elige tu propia aventura".La nueva ficción se llama "You vs. Wild".



"You vs. Wild" ("Tú contra la naturaleza", en español"), brinda un papel fundamental al espectador que tendrá que decidir sobre las aventuras que enfrentará el protagonista.

"Estoy muy orgulloso de ofrecer esta acción en vivo de primer nivel", afirmó Grylls tras el anuncio del lanzamiento de la serie de aventura "You vs. Wild", que fue dirigida por Ben Simms.



"Esta serie interactiva realmente da a los espectadores un pase de acceso completo para explorar el mundo y sus paisajes en mis zapatos", añadió.

Netflix ya ha publicado los primeros vídeos anunciándola, donde ya muestran de manera evidente su inclinación interactiva.

"Mi aventura depende de ti", dice Grylls en uno de los vídeos publicados en YouTube. "Tú vas a indicar lo que hago; ¿voy hacia la izquierda o hacia la derecha?, ¿atravieso la montaña o voy a través de las cuevas?, ¿cruzo el río o nado? Tú decides", añade.



Tráiler de "You vs. Wild". (Video: YouTube)

La serie "You vs. Wild" llegará a Netflix el próximo día 10 de abril.