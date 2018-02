Apareció en contadas ocasiones, pero el personaje de Reg E. Cathy en "House of Cards", el cocinero Freddy, es uno de los más emblemáticos de la serie. El viernes último el actor falleció de cáncer, por lo cual recordamos su mayor escena, que puede verse en YouTube.

La escena disponible en YouTube proviene del octavo episodio de la tercera temporada de "House of Cards", donde Frank Underwood (Kevin Spacey) ya es presidente de los Estados Unidos y le da trabajo a Freddy, quien pasa de cocinar costillas a trabajar como jardinero. Un día acompaña a su nieto, DeShawn, en una visita a la residencia presidencial.

Allí Frank Underwood le dice al niño que él también puede ser presidente algún día, algo que el muchacho considera como cierto. Su abuelo se encarga de mostrarle la realidad.

Freddy: "Escucha niño, él te mintió. La verdad es que nunca vas a ser presidente. Es como ellos, los jugadores de básquet de los que tienes pósters. Dicen que puedes hacer cualquier cosa, ser una súper estrella también. Pero ellos nacieron para tener dos metros de altura y si no los tuvieran, dime qué tendrían. Nada. La mitad de ellos no puede leer un maldito libro. No, niño, este lugar no es para ti ni para mí. Es bueno tener sueños mientras no sean fantasías. Si dejas que alguien te diga esa m*****, es tu propia culpa."

Meses después de liberarse el episodio, Reg E. Cathey gana el Emmy a Mejor actor invitado de serie dramática. En su discurso de aceptación, solo dijo lo siguiente: "Gracias, estoy emocionado".

Tras el fallecimiento de Cathey el creador de la serie, Beau Willimon, le dedicó unas palabras en Twitter: "Reg Cathey fue único. Rebosante de fuerza vital, generosidad, humor, solemnidad y fuente de talento. Amado por todos los que tuvieron la suerte de conocerlo y trabajar con él. Será extrañado. Descansa en paz, Reg".