Si tienes la suerte de tener una amistad cinéfila, no te faltarán las recomendaciones de películas notables, con actuaciones soberbias, con premios en festivales de nombres impronunciables y guiones para el recuerdo. Si tienes la mala suerte de tener una amistad cinéfila, no te faltarán los comentarios que desprecian el cine de superhéroes o de acción o los lloriqueos ante actores que, por elegir esas historias, se han ido al “lado oscuro”, “vendido” incluso. En cualquier caso, las risas no faltarán.

Eso es lo que planteó “Los cinéfilos”, programa que surgió para YouTube y que permanece en el recuerdo. Protagonizada por Guillermo Castañeda y Manuel Gold, esta serie planteó sketches donde los protagonistas que le dan nombre a la historia se meten en líos por la terquedad al defender sus gustos. Una caricatura que acumula visitas día a día (en especial por un “meme” del que hablaremos luego) creada por Gonzalo Ladines y Bruno Alvarado.

Ladines, cineasta y guionista radicado en España desde hace unos meses, es quien precisamente recordó en redes sociales la fecha redonda del estreno del primer episodio, dedicado a James Cameron. Diez años después, y con una película próxima a lanzarse (“Muerto de risa”), Ladines conversó con este diario.

—Hace 10 años no había tantas personas en Perú metidas en el negocio de YouTube, haciendo vídeos de cualquier contenido. Por eso la propuesta de “Los cinéfilos” fue rompedora, ¿cierto?

Sí, justo con algunos de los chicos de “Los Cinéfilos” decimos que si quisiéramos [empezar], ahora sería muy diferente. Ese fue el problema de salir un poco más temprano de lo que debimos salir. Tal vez nos hubiera ido hasta mejor.

—¿Y qué dirías que tuvo “Los cinéfilos” para que le vaya tan bien en su momento”?

Yo creo que había un público peruano que estaba buscando una comedia, digamos, diferente. Una comedia tal vez más juvenil y nos dimos cuenta que había un grupo grande de cinéfilos, una comunidad que estaba esperando que alguien se comunicara con su tipo de lenguaje. Ahora, nosotros nos burlábamos un poco de los cinéfilos. Nuestros cinéfilos no eran buenas personas. Nuestros cinéfilos reflejan la peor parte de los cinéfilos en general.

—El elitismo, en cierto modo.

El esnobismo, el elitismo, había cosas machistas, gente cerrada, antisocial, bordeando lo sociópata.

Efectivamente, es cine: imágenes sin contexto de "Los cinéfilos". Estrellas invitadas: Leslie Shaw, Pietro Sibille y Jely Reátegui. / Andrea Gianella / Oliver Lecca - Cortesía

—Volviendo al presente, 10 años después, aún el día de hoy hacer ficción para YouTube es una cosa muy grande, no es precisamente fácil.

Bueno, yo ahora no hago para YouTube nada (risas). El tema con hacer ficción en general, para cualquier plataforma, es que es cara, no es algo barato. El tema es que tú necesitas la misma cantidad de gente para hacer un buen producto tanto para el cine como para YouTube. Si quieres hacer un producto de calidad necesitas el mismo el mismo tipo de gente, los mismos profesionales, la misma cantidad de gente. Entonces, sí, es caro hacerlo. Nosotros fuimos creciendo, comenzamos en mi departamento, con Bruno y los actores y un grupo reducido de 8 personas creo. No pasábamos de 12 en el equipo técnico. Y luego cuando empezamos a hacer ya las otras temporadas con Señor Z (productora) íbamos yendo más personas.

—Claro, no es un equipo pequeño. En ninguna circunstancia se puede hacer esta criollada de “te pago con exposición”, o “así nada más, entre patas”. Porque la gente tiene que vivir de algo.

Bueno, al comienzo fue un poco así (risas). De hecho dejamos de hacer “Los cinéfilos” porque era un trabajo y tampoco era que nos pagaran tanto. Por lo menos Bruno y yo no lo vimos (así). Justo yo estaba también empezando a estrenar “Como en el cine”, Bruno también. Todos teníamos otras cosas que hacer para vivir y esa fue una de las razones por las cuales se dejó. El plan era dejarlo y ver qué pasaba, pero ya definitivamente se cerró.

—¿Podríamos decir que los cinéfilos ha sido rentable? Y digo esto entendiendo que el audiovisual es un negocio, pero también es un arte.

Yo creo que fue rentable de otras maneras, no económicas. Gracias a “Los cinéfilos”, por ejemplo, auspiciadores pudieron apostar en mi película; es como una muy buena carta de presentación. Creo que “Los cinéfilos” abrió la puerta para para varias cosas que hicimos después.

Bruno Alvarado y Gonzalo Ladines en plena filmación de "Los cinéfilos". / Andrea Gianella / Oliver Lecca (cortesía)

—Ahorita en el pequeño círculo del YouTube peruano, lo que más abunda es el programa de entrevistas. Considerando tu experiencia, ¿Qué tendría que pasar para que más personas hagan ficción para internet?

DAFO ha hecho un buen trabajo de estímulos alternativos, de hecho hay un estímulo para series. Pero también necesitamos una film commission (somos de los pocos países que no la tienen), pero también necesitamos apoyos, incentivos fiscales no solo para nosotros, sino para gente que viene de afuera. Ahorita se estrenó “Transformers”, entonces lo que queremos es que venga más gente de afuera y se creen estas posibilidades. Y es muy difícil hacer cine y ficción en general, porque es caro si lo quieres hacer bien. También depende del proyecto.

Habla el protagonista Manuel Gold cuenta cómo se grabó "El chico de los subtítulos" "Hasta ahora no he visto 'Rápidos y furiosos 6'. He visto solo la uno. Y lo que pasó es que un amigo mío había visto la película y me había contado esa escena de la misma manera. Me contó 'hay un tanque, hay un puente que tiene un hueco, una chica sale volando, Vin Diesel sale volando y se chocan en el aire', me dice. Y se caen en un carro y Vin Diesel dice 'tuve fe'. Eso es lo que él me contó, yo ni siquiera lo verifiqué". Manuel Gold, diciembre del 2022 (para Somos NDG)

—Hace poco hablé con el productor estadounidense de “Transformers”. Él dice que para que más extranjeros filme en Perú necesitamos más talentos del aspecto técnico, como directores de fotografía, directores. ¿Están las condiciones para eso?

Yo creo que hay talentos en Perú, solo que no tenemos una industria. Y cuando no hay industria, no hay tantos talentos. Entonces lo que hay que hacer es incentivar esa industria. ¿Cómo la incentivamos? Con mecenazgo cultural, con las municipalidades, porque muchas veces es todo un trámite sacar permisos con las municipalidades para para grabar algo. Entonces todo ese tipo de cosas hay que mejorarlas.

"El video de 'Rápidos y Furiosos es el más visto y de hecho es al que menos trabajo le pusimos"

—Volviendo al tema de “Los cinéfilos”, hace poco viajé para entrevistar al elenco de “Rápidos y Furiosos” y hablé con colegas periodistas. Todos conocían el viral donde sale Manuel en Polvos Azules quejándose de los subtítulos.

Sí, de hecho ese video es el más visto [13 millones de vistas] y de hecho es al que menos trabajo le pusimos. Salió de una idea de Manuel el mismo día que estrenamos el primer capítulo. Fue a su casa y me dijo “tengo una idea” y lo grabamos a los dos días, era una buena idea para promocionar la serie. Creo que fuimos a grabar un viernes con nuestra productora y lo grabamos con un celular y no había un texto, el texto lo tenía Manuel en su mente y lo iba practicando en el taxi mientras fuimos a Polvos Azules. Allí fuimos donde Charito, estaba el ‘Chato’, le preguntamos “oye, ¿podemos grabar esto contigo?” La gente ahí pensaba que lo que estaba pasando era verdad, por eso se escucha en el video “¡échale agua!”. Solo hicimos una toma porque Manuel dijo “ya está, no quiero hacer otra” y aparte quedó muy bien. Y al día siguiente cuando lo lanzamos fue un éxito. La gente sí pensaba que era real. Manuel estaba preocupado en verdad, “la gente va a pensar que soy un idiota”, dijo (risas).

—Habla mucho de cómo es el ecosistema de internet que el vídeo más visto “Los cinéfilos” sea uno que no tiene mucha producción, improvisado.

Sí, se ha visto mucho en México y en España. Aparte porque fue rebotado por influencers. La naturaleza también, como tú dices, de YouTube: videos baratos, escandalosos.

—Personalmente, tengo una fantasía donde Manuel Gold va a una premiere del último “Rápidos y furiosos”, se encuentre con Vin Diesel y le diga “¡¿Qué?!” y Vin Diesel no sepa qué decirle.

De hecho, es loco porque (el viral) lo han usado cadenas de cine, Como Cinemark Chile y Colombia, han usado la imagen de Manuel para promocionar “Rápidos y furiosos”.

—Quién sabe, hasta puedan invitarlo allá (a la premiere), sería como cerrar el círculo.

Sí, bueno. Desde acá hago una convocatoria a que se acerquen a conversar si quieren hacer algo con “Rápidos y furiosos” y con Manuel (risas).

—¿Qué tan factible es que en algún momento pueda haber una reunión del equipo original de “Los cinéfilos”, aunque sea por nostalgia?

Yo creo que no va a pasar (risas). Está muy difícil, cada uno está haciendo sus proyectos, cada uno ya tiró para otro lado. Aparte estamos viejos (risas). Han pasado 10 años y bueno, no sé, tal vez Manuel y Guille todavía no están tan viejos.