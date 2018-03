El astrofísico, cosmólogo y científico británico Stephen Hawking murió a los 76 años de edad, la noche de este martes, dejando una trayectoria que ha destacado por sus descubrimientos sobre la radiación de los agujeros negros y el origen del universo.

Los documentales científicos son parte de su legado, pero no las únicas apariciones que haría en TV. La presencia de Hawking también se extiende a sus cameos en icónicas series de TV, videoclips y cortos, que hoy forman parte de la cultura popular.

Stephen Hawking en Los Simpsons



Una de las apariciones más recordadas del científico británico se dio cuando se trasladó al mundo de la animación para hacer un cameo en el episodio “Salvaron el cerebro de Lisa”. En él, Stephen Hawking es recreado al estilo del Inspector Gadget, con un helicóptero retráctil y un guante de boxeo que sale de su silla de ruedas.

Su última colaboración con Los Simpsons tuvo lugar en el décimo especial del terror de la serie, cuando Springfield se enfrenta desesperadamente al fin del mundo y un cohete se encarga de llevar a Marte a los personajes más importantes de la Tierra.

Stephen Hawking en Star Trek: The Next Generation



En el episodio de la Sexta temporada “Descent, Part 1”, Stephen Hawking aparece interpretándose a sí mismo como un holograma jugando poker junto a Isaac Newton, Albert Einstein y Data, uno de los personajes de la serie.

Stephen Hawking en The Big Bang Theory



Las apariciones del científico en la serie The Big Bang Theory no han sido pocas. Sin embargo, la más icónica se dio cuando “Sheldon Cooper” (Jim Parsons) conoce a Hawkings, a quien le presenta uno de sus trabajos de investigación. Sin embargo, Hawking le indica que ha cometido un error aritmético, algo a lo que él no sabe reaccionar, y tras un breve intercambio de palabras, acaba por desmayarse.

Stephen Hawking en Futurama



En Futurama, Hawking fue guardián de la continuidad espacio-tiempo, también fue señalado erróneamente por el personaje de “Fry” como “el creador de la gravedad” y en varios capítulos apareció su cabeza en un frasco.

Stephen Hawking en Los Padrinos Mágicos



Stephen Hawking volvió a convertirse en animación gracias a Los Padrinos Mágicos. Él apareció en un capítulo para ayudar a “Timmy” sobre las matemáticas y dejar en ridículo a “Croker” al demostrar que la suma de 2+2=5 es correcta.

Stephen Hawking en Keep Talking de Pink Floyd



En el año 1994 el científico participó en la canción “Keep Talking” de Pink Floyd. En el tema se escucha su voz diciendo: "Durante miles de años la humanidad vivió de forma parecida a los animales. El ser humano tiene una facultad que sobrepasa el poder de nuestra imaginación: nosotros aprendimos a hablar".

Stephen Hawking en en la obra Symphony of Science de John Boswell



Como parte de un tributo a los científicos más importantes de los últimos tiempos, el músico John Boswell grabó el álbum Symphony of Science usando fragmentos de audio y muestras de video de programas de televisión, la voz de Stephen Hawking está en el tema A Glorious Dawn. El video en YouTube se convirtió en un fenómeno viral y en menos de un mes consiguió las 800 mil visitas.

Stephen Hawking y Paul Rudd y Keanu Reevs

Paul Rudd muy seguro de sí mismo desafió a Stephen Hawking a un partido de ajedrez cuántico, para poder ser el relator principal en una conferencia en Caltech. El clip de 11 minutos cuenta con la narración íntegra de Keanu Reeves, y fue dirigido por Alex Winter