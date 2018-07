San Diego Comic Con trae novedades para los seguidores del universo DC. Sobre todo para los fans de "The Flash" quienes ya podrán ver en YouTube lo nuevo que trae la quinta temporada.

"The Flash"

(Quinta temporada)

El canal estadounidense The CW anunció que en San Diego Comic se revelarían, además del tráiler de "The Flash", las nuevas temporadas de las series de superhéroes interconectadas: "Arrow", "Legends of Tomorrow" y "Supergirl".

(tráiler en progreso)

"Supergirl"

(Cuarta temporada)

"Supergirl" se basa en el personaje de DC, Kara Zor-El, la prima de Superman. Después de 12 años de mantener sus poderes en secreto en la Tierra, decide finalmente abrazar sus habilidades sobrehumanas y ser el héroe que siempre fue. Kara vive en National City ayudando al magnate de los medios Cat Grant. Hank Henshaw, jefe de una agencia súper secreta, la recluta para ayudar a proteger a los ciudadanos de amenazas siniestras.



EN VIDEO: tráiler de "Supergirl". (Fuente: YouTube)

"Legends of Tomorrow"

(Cuarta temporada)

Después de derrotar al demonio Mallus arrollándolo hasta la muerte con un animal de peluche gigante llamado Beebo, las Leyendas están listas para descansar. Sara (Caity Lotz) y su equipo se unen a Ava Sharpe (Jes Macallan) y al Buró del Tiempo para ayudar a arreglar los últimos anacronismos restantes. El trabajo parece bastante sencillo hasta que llega Constantine (Matt Ryan) para informarles que, al resolver un problema importante, han creado otro mucho más grande. Cuando las Leyendas dejan que el tiempo se desmorone para liberar y vencer a Mallus, la barrera entre los mundos se ablanda. La historia ahora está infectada con "Fugitivos", criaturas mágicas de mitos, cuentos de hadas y leyendas.

EN VIDEO: tráiler de "Legends of Tomorrow". (Fuente: YouTube)

"Arrow"

(Séptima temporada)

Oliver Queen ha hecho todo lo posible para proteger su identidad secreta, pero el final de la sexta temporada fue acorralado contra la pared y obligado a mostrarse ante el mundo como Green Arrow. Ahora, Oliver se encontrará cara a cara con muchos criminales que están entre rejas y que tratan de sobrevivir en la prisión de máxima seguridad Slabside. Oliver se encuentra vulnerable de una forma nunca vista, cuando un nuevo y misterioso enemigo comenzará a aparecer, desafiándole para redimir su nombre o arriesgarse a perderlo todo.

EN VIDEO: tráiler de "Arrow". (Fuente: YouTube)

¿Qué serie esperas con más ansias?