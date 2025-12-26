Todas las cifras alrededor de Zeeko Zaki (Egipto, 35 años) resultan sorprendentes. Para muestra, un botón. El actor, ícono de lo que podría denominarse cultura árabe-estadounidense, perdió 54 kilos antes de asumir el rol que le daría fama internacional. Casi doce años antes de debutar junto a la canadiense Missy Peregrym en el policial de CBS y Wolf Entertainment “FBI”, iría equilibrando su peso, poco a poco, sin imaginar que para la filmación del piloto tendría la imagen perfecta.

Ese piloto, al que llegó –paradójicamente-- luego de otro hecho increíble: una picardía del destino que lo hizo audicionar para un papel pensado en una figura latina, siendo él cualquier cosa menos eso. Zaki –nacido en Alejandría, Egipto, pero criado desde niño en EE.UU.—le puso mucha personalidad a la interpretación de eso que Dick Wolf –el admirado ‘Rey Midas’ de la vieja TV—y compañía querían para una propuesta que, casi ocho años después de su estreno, sigue capturando la atención de más de nueve millones de televidentes una vez por semana.

Maggie Bell y Omar Adom, los agentes protagonistas de la serie "FBI". Photo: Bennett Raglin/CBS ©2025 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved. / Bennett Raglin

EN EL CLUB DE WOLF

Todas las estrellas de las series de Dick Wolf tienen al menos un rasgo que los hace especiales. Mariska Hargitay se tomó 26 años para construir el rol de la inigualable capitana Olivia Benson en “La ley y el orden. UVE”. A Jason Beghe le ha costado casi doce perfilar a un inescrutable sargento Hank Voight para “Chicago PD”. S. Epatha Merkerson combina experiencia y un carisma único para, en su rol de la señora Sharon Goodwin, dirigir un centro de salud tan complejo como el “Chicago MED”. Y Taylor Kinney aprendió a combinar encanto con liderazgo para ser el teniente Kelly Severide de la estación 51 en “Chicago Fire”.

¿Qué tiene Zaki para encajar en la otra ‘joya de la corona’ del cada vez más selecto catálogo de creaciones de Wolf? Muy probablemente, dos cosas: versatilidad y humildad. Nacido hace 35 años en el centro portuario fundado por Alejandro Magno, a Zeeko lo trajeron de muy chico a Estados Unidos. Vivió su infancia en West Chester, Pennsylvania, en medio de un contexto no precisamente hostil, pero sí complejo: solos sus familiares le eran parecidos.

Zeeko Zaki es el agente Omar Adom y Missy Peregrym es la agente Maggie Bell. Photo: Bennett Raglin/CBS ©2025 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved. / Bennett Raglin

“Crecí a unos 45 minutos de Filadelfia, que es una ciudad grande, no como Nueva York, claro, pero sí grande. Quizás estar lo suficientemente cerca de ciudades así, y pasar tiempo en ellas, en parte te ayuda a crecer y a desarrollar tu personalidad. Además, viajar regularmente a Egipto y Alejandría, la cual es una ciudad ciertamente enorme, terminó siendo un equilibrio que me hizo quien soy en la actualidad”, señala el actor en una entrevista exclusiva con El Comercio a propósito del estreno de la temporada 8 de “FBI”, previsto para el 8 de enero en Universal+.

El vínculo entre Zaki y la actuación se remonta a la escuela. Ver un musical como “Seussical” lo marcaría, aunque luego vendrían una serie de idas y vueltas que incluirían estudiar negocios en la U. de Temple. Recién en Wilmington, Carolina del Norte, decidió formarse en lo que terminaría convirtiéndose en su pasión. Hoy, aunque se dice admirador del Golf e interesado en negocios como los bienes raíces, no se imagina en otra cosa que actuando. Y más aún como “O.A.” Zidan.

DE LA MANO DEL GURÚ DE LA ‘VIEJA’ TV

Casi ocho años después del fulgurante estreno de “FBI”, el universo ligado a dicha historia se expandió, pero también sufrió más de un tropiezo. Hoy, los esfuerzos también se enfocan en el lanzamiento de “CIA”, un ambicioso spin off protagonizado por Nick Gehlfuss --el otrora querido y pelirrojo médico protagonista del drama “Chicago MED”-- Tom Ellis y Natalee Linez. Aunque dicho formato tiene la firma de Wolf Entertainment, no va por NBC, sino por la rival CBS.

Pero, ¿qué recuerda este representante egipcio-americano sobre sus inicios interpretando al exoficial militar devenido en agente del Buró de Investigaciones de Nueva York Omar Adom?

“Lo primero que me viene a la mente es el piloto. Toda esa aventura que fue dejar Los Ángeles y mudarme a Nueva York. Todos nos alojamos en un hotel, y trabajamos durante 18 días. El solo hecho de experimentar Nueva York así fue un sueño hecho realidad”, añade el artista, quien ha contado en más de una ocasión que al momento de enviar su audición para “FBI” tenía apenas 300 dólares en su cuenta bancaria. ¡Un predestinado!

“Cuando hice la audición, que estaba originalmente pensada para un latino de 40-45 años, pensé que ni en un millón de años sería el elegido (para el rol protagónico). Mucho menos creí que al final lo cambiarían por un personaje árabe y musulmán. Simplemente, no podía creerlo”, añade en otra parte de la entrevista con este Diario.

La actriz de origen colombiano Juliana Aidén Martínez se suma a la temporada 8 de la serie "FBI" para el rol de la agente Eva Ramos. / Bennett Raglin

Aunque se reúnen en cenas y eventos un par de veces al año, Zaki recuerda de forma especial la imponente presencia de Dick Wolf en el rodaje de todo aquel primer episodio. El productor neoyorquino –hoy al borde de los 80 años—crea y supervisa, pero luego deja que cada estrella desarrolle sus habilidades naturalmente. ¿La fórmula del éxito?

"Sabía quién era él, pero recuerdo que en esa primera audición no tenía claro su aspecto, entonces, quizás al final del día eso terminó ayudándome a contrarrestar los nervios (…) cada vez que puedo estar cerca suyo lo aprecio mucho. Es una magnífica oportunidad de aprender“, añade el actor.

UNA PARTNER QUE SUMA Y LO QUE SE VIENE

Cualquiera que se detenga a ver un episodio de “FBI” puede encontrar aspectos muy especiales. El primero bien podría ser el interés por resaltar la minuciosidad con la que trabajan los agentes del Buró en pos de dar con peligrosos delincuentes que ponen en peligro a la ciudad y a todos EE.UU. El segundo, claramente, es lo bien que funciona la dupla de protagonistas. Zaaki cree que la labor de Missy Peregrym (Montreal, 43 años) interpretando a la agente Maggie Bell es fundamental no solo para el proyecto en sí, sino también para él. A su lado se siente respaldado.

“Nos hemos vuelto más cercanos. Realmente, nos apoyamos mutuamente en el trabajo y nos aseguramos de que todo lo que hacemos en pantalla tenga fundamento. La serie no sería lo que es hoy sin ella, y yo no estaría donde estoy sin su trabajo”, reconoce.

Al final de la temporada 7 de “FBI”, los agentes del Buró se enfrentan a una amenaza que se infiltra en la organización de tal forma que pone en peligro incluso a las cabezas. Con Jubal (Jeremy Sisto) empecinado por resolver el problema, Maggie y OA deben esforzarse al máximo para rescatar a la organización top en seguridad mundial de una amenaza no vista. Si todo esto suena impactante, lo que se viene desde el 8 de enero puede serlo aún más. Y de ‘yapa’, el añadido de un rostro cercano. La actriz de raíces colombiana Juliana Aidén Martínez debuta en el Buró interpretando ca la agente Eva Ramos (“ella es dulce, divertida y encaja de maravilla, y ha sido una gran incorporación”). Esto, apenas un año después de interpretar a una agente del equipo de Olivia Benson (Mariska Hargitay) en la histórica temporada 26 de “La ley y el orden. UVE”.

Jeremy Sisto en el rol del agente Jubal Valentine y Alana De La Garza es la agente especial Isobel Castille. Photo: Bennett Raglin/CBS ©2025 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved. / Bennett Raglin

“Creo que (el éxito de la serie) tiene que ver con su escritura, combinada con la ‘ecuación de Dick Wolf’. Resolvemos acertijos en cada episodio, y la satisfacción se siente siempre. Es el clásico ‘quién lo hizo’. Por otro lado, series como esta, que son tan grandes, son producto de muchas partes en movimiento y de mucha gente detrás. Así que el mérito no puede ser más que de todos”, refiere a El Comercio.

En la parte final de la entrevista, Zeeko Zaki debe responder no tanto por sus recuerdos y logros, sino acerca del futuro. ¿Una estrella de su nivel se pone a pensar en qué ocurrirá mañana?

“Todos los días pienso en el futuro. Este papel y esta serie son una bendición. Así que espero poder estar aquí hasta mi retiro. Sueño con alcanzar cifras históricas, no sé, como una temporada 20, 25 y cosas así. Siempre voy a querer seguir adelante”, finaliza.