Zoe Saldaña será la protagonista de una serie limitada de Netflix que contará con la producción de Reese Witherspoon, informó el medio especializado Variety."From Scratch" es el título de esta nueva producción para la pequeña pantalla en que la actriz latina no solo será la estrella sino que también será productora ejecutiva junto a Witherspoon.

Esta serie limitada, que marcará el primer papel de importancia para Saldaña en la televisión, adapta las memorias homónimas de Tembi Locke que parten de la relación romántica que se da entre una estudiante estadounidense de intercambio en Italia y un hombre siciliano.

Saldaña aseguró que esta es una historia “profundamente verdadera de amor y familia” que merece llevarse a la pantalla con la misma viveza con la que Locke la expresó sobre el papel."Las memorias de Tembi son una muestra cruda y tierna de la vida en todos sus términos", dijo, por su parte, Witherspoon.

“Te lleva a su amor, su pérdida y su resiliencia con mucha fortaleza y vulnerabilidad”, agregó.Saldaña es una de las estrellas latinas más importantes de Hollywood en la actualidad y su nombre está vinculado con enormes éxitos de la gran pantalla.Este año estrenó “Avengers: Endgame”, cinta de Marvel que se convirtió en la película más taquillera de la historia (sin tener en cuenta la inflación) con 2.798 millones de dólares de recaudación.Con el papel de Gamora también ha participado en las cintas de “Guardians of the Galaxy”.

Además, Saldaña está ya metida en el rodaje de las cuatro secuelas que James Cameron está preparando de “Avatar” (2009).Por su parte, Witherspoon se ha convertido en un faro imprescindible para las mujeres en la industria audiovisual estadounidense con una premisa clara: si Hollywood no te da papeles para ti, créalos tú misma.

Triunfó con “Big Little Lies”, delante y detrás de las cámaras; acaba de estrenar “The Morning Show” en Apple; y ya prepara para Hulu “Little Fires Everywhere”, tres ejemplos de por qué en octubre fue escogida por The Hollywood Reporter en el puesto 37 de las 100 personas más poderosas de Hollywood (por delante no tiene ningún intérprete: solo productores, directores, guionistas o ejecutivos).