Tras un año de convivencia, la exconductora de televisión, Sheyla Rojas, se animó a poner plazo a su novio mexicano Luis Miguel Galarza Muro, popularmente conocido como Sir Winston’, para que le pida su mano en matrimonio.

Estas declaraciones se dieron en el programa ‘América hoy’, donde mostró su bello árbol de navidad que cuenta con cerca de 5 metros de alto. Janet Barboza aprovechó el momento para preguntarle hasta cuándo esperará que el empresario mexicano le dé el anillo de compromiso.

“Te preguntaré esto porque tú quieres casarte, si no quisieras cada uno podría decidir lo que le provoca, pero cuánto tiempo estarías dispuesta a esperar sin que Sr. Winston te dé el anillo”, le consultó Barboza.

De inmediato, Sheyla Rojas no dudó en contestar: “Yo tampoco puedo esperar mucho tiempo, por lo menos mi anillo de compromiso, que haga la relación más formal, yo creo que no pasa de un año más. Hasta abril tiene plazo”, señaló tajante.

La popular Rulitos le advirtió que no espere tanto porque si no podría pasarle lo de Carol Reali y Rafael Cardozo, quienes estuvieron años juntos y nunca se casaron. “Me acuerdo lo que le pasó a Cachaza y Rafael y me preocupo”, comentó.