Entre lágrimas, Shirley Arica se defendió, en el programa ‘En Contacto’ de Ecuador, de las acusaciones por presuntos vínculos con una organización criminal conocida como ‘Los incorregibles’.

“Llevo mucho tiempo lidiando con distintos ataques, yo creo que como lo he dicho en reiteradas ocasiones, por falta de madurez, pero he sabido levantarme en cada una de las cosas que me han pasado. Siempre va a ser así”, dijo la modelo a punto de quebrarse.

“Tengo todo el derecho de cambiar, de hacer las cosas bien y no tengo por qué ser juzgada ni mi nombre tiene por qué ser manchado por algo que no tengo nada que ver. Entonces que me den la oportunidad, que se den cuenta de quién soy yo, de las ganas que tengo de hacer muchas cosas porque tengo un propósito y es mi hija, soy madre y padre para ella”, aseguró entre lágrimas.

Según un informe de la Policía emitido por ‘Domingo al Día’, la modelo compró un auto Mercedes Benz, que le pertenece al líder de una organización criminal conocida como ‘Los incorregible’ y por ese motivo las autoridades han puesto los ojos en la también influencer.

La compra del auto la habría realizado la madre de la modelo y días después los transfirió a su hija. El problema radicaría en que, según la Superintendencia de Banca y Seguro del Perú (SBS), el dinero no figura en las cuentas.

