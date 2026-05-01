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Steven Tyler enfrentará juicio por daño emocional en presunto caso de agresión sexual. (Foto: Robyn Beck / AFP)
Steven Tyler enfrentará juicio por daño emocional en presunto caso de agresión sexual. (Foto: Robyn Beck / AFP)
/ ROBYN BECK
Por Agencia EFE

Un tribunal de Los Ángeles ha concedido la petición de una mujer de llevar a juicio al músico estadounidense Steven Tyler por “infligir intencionadamente angustia emocional”, derivada de las supuestas agresiones sexuales que le causó el cantante cuando ella era aún menor de edad, informó este jueves a EFE el abogado de la demandante.

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