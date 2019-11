La ausencia de Susan Ochoa en la Teletón 2019 dio mucho que hablar esta semana. La cantante peruana, que se creía haría su aparición en algún momento ya que participó en el spot en pro de los niños de la Clínica San Juan de Dios, no llegó a acudir al evento y, según reportes de los periodistas Magaly Medina y Rodrigo González, Gisela Valcárcel habría tenido que ver con ello.

La ganadora de dos Gaviotas de Plata en el Festival de Viña del Mar brindó una entrevista al diario Karibeña, se pronunció sobre lo ocurrido y dijo que nunca le llegó una invitación formal.

“Yo pensé que me iban a invitar, pero no fue así. Me llamaron para grabar la canción, les dije que estaba dispuesta de apoyar también en la programación en vivo, pero vi que en la Teletón estaban los demás que grabaron el tema, pero no me quisieron, o no me tuvieron en cuenta”, sostuvo la artista.

Ochoa manifestó estar feliz porque se logró superar la meta establecida, pero también reconoció sentirse apenada porque le hubiera gustado ser partícipe de la ceremonia.

“Me alegro que hayan logrado la meta por los niños que es lo principal, pero en el fondo me sentí triste porque también tengo mis seguidores y hubiera sido bonito estar ahí apoyando, pero la realidad no es así”, mencionó la cantante a dicho medio.

Susan Ochoa no estuvo presente en la Teletón 2019, así como Tula Rodríguez, Maju Mantilla, Ricardo Rondón, Carloncho y las figuras del reality de competencia de América TV.

Según Magaly Medina, la ausencia de estos artistas se debió a problemas entre las productoras de Gisela Valcárcel y Mariana Ramírez del Villar.