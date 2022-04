La excongresista y empresaria, Susy Díaz, reveló para sorpresa de propio y extraños que su hija Flor Polo, encontró un short de mujer a su esposo Néstor Villanueva, pero él negó que sea de alguien más.

Así lo señaló en el programa ‘América hoy’ durante una entrevista donde, además, contó que el cantante se iba todos los fines de semana a su departamento en Los Olivos y regresaba a casa amargado.

“El matrimonio es de dos, cuando una tercera persona entra, se sala la relación y las trampas salan, por eso es que él llegaba todo amargado, molesto hasta le molestaba el perro. Cuando el hombre es celoso es porque es mañoso. La llamaba en videollamada a mi hija, pero yo le decía a mi hija: ‘Flor, todos los fines de semana se va a Los Olivos desde 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, ¿no te parece que hay algo raro? Pero ella me decía: dejémosle su espacio”, señaló Susy Díaz.

Pero esa no fue la única revelación. Si no que confesó que Flor Polo encontró un pequeño short jean y le envió una foto de la prenda a su celular para contarle el hallazgo.

“Flor me mandó la foto de un short de esos cacheteros, de esos chiquititos. Y no era de Flor... Me enseño la foto y me dijo: ‘Mamá, este short jean no es mío’... Flor sabe que ropa tiene. Y Néstor se defendió diciendo que era el short de Flor, que ella se ha equivocado, pero ella me dijo: ‘Mamá yo sé que no es mi short, no es mi ropa”, añadió para sorpresa de las conductoras de ‘América hoy’.

