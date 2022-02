La cantante e influencer, Tefi Valenzuela sorprendió, a propios y extraños, al revelar que vio el año pasado al empresario mexicano Luis Miguel Galarza, exnovio de Sheyla Rojas, divirtiéndose en una discoteca sin la popular exconductora de ‘Estás en todas’.

Esta infidencia la hizo durante una entrevista que realizó Tefi Valenzuela para el programa ‘Magaly TV, la firme’, donde aclaró que no le gusta la expareja de Sheyla porque no es su tipo.

“Lo vi a su novio una ve en una discoteca y él no es mi tipo, no me gustan tan blancos, me gusta más latinos, más morenon... Mi exnovio era negro, negro... Mi última pareja era rubio y de ojos celeste, el otro era negro, no tengo un tipo definido”, contó.

Magaly Medina muy atenta quiso conocer más detalles sobre cómo y cuándo Tefi Valenzuela vio a el popular Sir Winston en una discoteca en México.

“Lo vi hace poco en una discoteca en México, estaba con un amigo, no estaba con Sheyla. Lo vi de lejos, sé que era él porque publicaron su foto en redes, ni lo conozco, no es mi amigo ni nada... Nunca me lo presentó ni nada. Eso fue el año pasado. No estaba con chicas ni nada”, añadió la intérprete de ‘Cumbia de los infieles’.

La periodista Magaly Medina criticó que saliera a una discoteca sin Sheyla a lo que Valenzuela señaló: “La verdad no me gustó nada, pero los mexicanos son terribles... Son peor (que los peruanos), el peruano te pone los cuernos, pero disimula. Los mexicanos no son descarados”, dijo.

Hoy todo indica que Sheyla Rojas habría terminado con su novio mexicano con quien se mudó el año pasado. Incluso se especula que ella se habría mudado a otro departamento en México, donde hoy radica.

