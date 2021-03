Conforme a los criterios de Saber más

Fines de 2006. Con la experiencia adquirida en “A fuego lento”, el periodista Mauricio Fernandini Arbulú apostó por una nueva e innovadora entrega gastronómica televisiva producida por La filmadora: “20 lucas” (también llamado “20 lucas... y su yapa” en algunas emisiones). Un espacio de telerrealidad que tuvo como protagonista a la ilustre cocina peruana.

“Fue un proyecto que nació de algo que mantengo hasta ahora: mi pasión por la cocina. Desde que tengo uso de razón me fascina todo lo referente a la gastronomía: los mercados, cocinar, comer.... En ese momento, en 2005, terminaba de grabar ‘A fuego lento’, un formato muy sofisticado, y quería hacer algo más popular. Entonces, se me ocurrió retar a cocineros formados en Europa a cocinar para cuatro personas con un presupuesto muy bajo. El menú en los mercados costaba cinco soles, la idea era poner en esos zapatos a encumbrados cocineros”, narra Fernandini.

Con el piloto bajo el brazo, el conductor de “Encendidos” recorrió diversos canales de TV, y el primero en acogerlo fue el canal del Estado. “’20 lucas’ se gestó en Canal 7, ahí obtuvo su partida de nacimiento. Luego de diez meses, el señor Baruch Ivcher, dueño de Latina en aquel entonces, me preguntó si quería que el programa salga por su canal. Lógicamente, yo encantadísimo de asumir ese reto. Acepté la invitación, nos quedamos diez años”, recuerda.

Evolución constante

Poco a poco los personajes del espacio culinario considerados secundarios, como los vendedores de los mercados, cobraron mayor notoriedad y fuerza. Y lo que inicialmente era una guía de cómo comer rico con poco presupuesto se transformó en una crónica urbana.

“Amo el cine, la literatura, pero la vida misma siempre termina impactándome más que cualquier novela o película, entonces al salir a la calle estaba fascinado. Nada supera a la naturaleza, los mercados son como un show en vivo, era fantástico ver a las vendedoras ofrecer y manipular sus productos. Entonces, de ese formato donde había cocina a cargo de un súper invitado, surgió una crónica de la vida cotidiana, de nuestros mercados que reflejan nuestro sentir, nuestras costumbres y ocurrencias”, destaca el periodista chiclayano.

El origen del nombre

El nombre del programa fue una propuesta del propio Mauricio Fernandini, quien toma con humor el hecho de que actualmente el público en la calle lo identifica como ’20 lucas’.

“A mí se me ocurrió el nombre, 20 soles era demasiado formal y los peruanos hablamos jergas, así que utilicé el modismo. Ahora mucha gente me dice: ‘¡Hola, 20 lucas!, ¿Cómo te llamas, 20 lucas?’ Es divertido”, refiere el presentador de TV.

Mauricio Fernandini conduce actualmente "Encendidos". (Foto: Eduardo Cavero)

Chefs experimentados

Preparar un menú para cuatro personas, con entrada, segundo y postre, con un presupuesto de 20 soles, representó un atractivo reto para cocineros expertos en platillos refinados y cocina gourmet. Los chefs más importantes de nuestro país asumieron la original propuesta planteada por Fernandini Arbulú.

“He grabado con la señora Teresa Izquierdo, con Rafael Osterling, Gastón Acurio, y si me das otro nombre te aseguro que también estuvo en ‘20 lucas’. En 10 años pasó de todo”, cuenta.

Los cocineros Flavio Solorzano, Ignacio Elías, Israel Laura, Carlos Del Pozo, Virgilio Martínez, Jaime Pesaque, José Del Castillo, Gonzalo Ferrand, Renato Peralta, Juan Carlos Barzola, Álvaro Raffo, James Berckemeyer, Jann Van Oordt y el recordado Iván Kisic también participaron como invitados en el sintonizado espacio.

“Nunca me voy a olvidar cuando fuimos con Iván Kisic a Puno. Fue memorable, un chef muy talentoso que murió muy joven. Falleció dos semanas después de haber grabado con nosotros. Hicimos luego un programa en honor a los chefs fallecidos (en diciembre de 2012)”, recuerda Mauricio.

Recurso estratégico

Fernandini Arbulú asegura que el boom de la gastronomía generó un incremento en los precios de los insumos y esto con el paso de los años afectó el presupuesto que se utilizaba en el programa para preparar los suculentos y económicos platillos.

“Realmente utilizábamos 20 soles porque usábamos la oreja del chancho, la cola de la vaca, las vísceras... Los presupuestos siempre van a encontrar cabida en la creatividad de un buen cocinero. Cuando empezó ‘20 lucas’, la quinua costaba cuatro soles el kilo, estaba subvalorada, sobre todo en la costa. Y cuando el programa terminó, la quinua -con justicia- terminó costando 10 soles el kilo. He visto la mutación de muchas cosas en estos diez años”, destaca Mauricio.

“Pero también queríamos darnos licencias para ya no estar tan supeditados a la austeridad, porque conforme pasaban los años rendían menos los 20 soles, entonces le pusimos la gracia de ’20 lucas y su yapa’, entonces los chefs podía utilizar 22 o 23 soles. Me parece que el encanto del programa no era ver cuánto se gastaba, sino todas las historias que se generaban alrededor de lo que ellos iban preparando”, remarca.

Riesgos

“20 lucas” recorrió diferentes mercados de la capital y de provincias de nuestro país, y en cada uno de estos, Mauricio y su equipo de producción vivieron hechos inolvidables, anecdóticos y hasta peligrosos; como el experimentado en el mercado de Palermo, en La Victoria.

“Mientras grabábamos en el mercado de Palermo, unos ladrones estaban adentro, en una tienda, robando. El asalto se grabó en vivo, el asaltante al percatarse de nuestra presencia nos amenazo, con un rosario de lisuras nos dijo que nos iba a matar si no bajábamos la cámara; pero continuamos grabando. Al final incluimos las imágenes en la edición del programa. La policía dio con los delincuentes y el señor recuperó todo lo que le habían robado, que eran equipos celulares”, recuerda Fernandini.

El fin

Luego de diez años en Latina, “20 lucas” emitió su última entrega en 2017. Pese a que el programa gozaba de sintonía, el canal decidió no renovarle contrato a Mauricio Fernandini. “Nunca lo entendí, pero acepté con resignación. No fue una decisión unilateral”, destaca el hombre de TV.

Inicialmente el programa se emitió todos los sábados a las 9:00 p.m. y los domingo a las 3:00 p.m. como parte de la programación de TV Perú. En Latina, los domingos a la 1:00 p.m..

