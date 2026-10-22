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Resumen

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31 Minutos logra sold out en Lima y sus seguidores piden una segunda función. (Foto: Instagram)
31 Minutos logra sold out en Lima y sus seguidores piden una segunda función. (Foto: Instagram)
Por Leonardo Ledesma Watson

Esta es la historia de un programa infantil que nunca trató a los niños como tontos y que, quizá por eso, también conquistó a los adultos. Nacieron en Chile en 2003 como una parodia de los noticieros televisivos y terminaron convertidos en un fenómeno musical, humorístico y generacional.