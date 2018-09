"Los 4 finalistas": programa se reforzó con Dorita Orbegoso y otros famosos | VIDEO

"Los 4 finalista: baile" hizo un nuevo cambio en su formato. Tras combinar el canto con la danza en su pasada gala, la noche de este sábado el show incluyó la participación de famosos.

Aunque el programa inicialmente se promocionó como una competencia de bailarines profesionales, figuras como Dorita Orbegoso, Vanessa Terkes y César Távara (el primo de Jefferson Farfán) aparecieron en el set para "reforzar" a los competidores.

Karla Tarazona también fue parte de esos 'refuerzos' y recibió los comentarios positivos del jurado. "Realmente parece como si no hubieras dejado de bailar", dijo Belén Estévez, jurado de "Los 4 finalistas", luego de que la ex modelo confesara que no bailaba desde hace mucho tiempo. Como se recuerda, ella fue parte de "El gran show".

"Los 4 finalistas" era un programa de canto hasta que, para su tercera temporada, anunció su cambio a un formato de baile.

En su gala debut, Pachi Valle Riestra, también miembro del panel evaluador, hizo hincapié en que el espacio sea un espacio para los bailarines profesionales.

"Finalmente siento que en la televisión peruana hay un programa donde el protagonista es el baile, que los bailarines profesionales somos los protagonistas", manifestó.