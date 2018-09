"Los 4 finalistas": Pato Quiñones renunció en vivo al programa por esta razón

Pato Quiñones renunció en vivo a "Los 4 finalistas: Baile". El participante, uno de los favoritos de esta temporada del programa de talentos, explicó que había tomado la decisión pensando en el futuro de su carrera profesional.

El joven, que tuvo un comentado romance con Milett Figueroa, pidió la palabra cuando se estaba por dar el veredicto de su permanencia en el show luego de que aparecieran dos bailarines "enmascarados" a retarlos a él y Gabriela, su compañera de baile.

"Esto no va a ser bueno para la gente a la que le gusta vernos acá. Lo que he decidido no tiene nada que ver con mi lesión (en el brazo). La producción ya lo sabía. He intentado hacer todo lo posible para quedarme, pero yo tengo un compromiso fuera del país la próxima semana. Voy a dictar una convención en Uruguay y otra en Argentina. Estoy feliz por eso, es un paso grande en mi carrera", relató Quiñones.

El participante explicó que no había forma de mantenerse en la competencia con algún permiso y luego instó al jurado a darle su cupo a la pareja de enmascarados retadores.

Los evaluadores de "Los 4 finalistas: Baile" aceptaron la propuesta de Pato Quiñones y se convirtieron en los nuevos 'finalistas'.

"Actualmente yo tengo planes afuera (del Perú). Creo que encontré un futuro en otro lado. La casa no es donde naces sino donde te sientes cómodo y yo ya encontré una casa", finalizó el ex participante de "El gran show".