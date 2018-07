Pedro Suárez Vértiz se pronunció en "Los 4 finalistas" luego de ser criticado por un comentario que hizo sobre la música criolla al evaluar a uno de los concursantes.

En la edición de este sábado, el rockero dijo al respecto:

"Mi comentario de la semana pasada sobre la música criolla no es mia. Es la opinión de las trasnacionales sobre el género de culto. Es decir, si yo seguía con el blues, Gianmarco con la Trova, o Miki con el jazz, nunca íbamos a ser masivos, dijo durante el reto de Pedro Crisanto.

"Mi comentario fue para los sub 20 como pedro Crisanto, no para los mayores. Necesitamos un cíbolo criollo juvenil urgente", finalizó.



En la gala del domingo 1 de julio, Pedro Suárez Vértiz le dijo a Pedro Crisano que tenía talento, pero que si no variaba su repertorio, principalmente de música criolla, solo tendría "chamba en Fiestas Patrias".

El comentario de Pedro sorprendió a Eva Ayllón, quien junto a Ezio Oliva, Pelo D'ambrosio y el propio Suárez Vértiz, integra el jurado evaluador de "Los 4 finalistas".

"Mira, Pedrito, ya me estás asando. Hay que fomentar nuestra música, no solamente de rock vive el Perú. Yo estoy aquí justamente para eso. Sabes por qué pasa eso, porque no hay programas para fomentar el talento que tenemos", dijo Eva Ayllón aquella vez.