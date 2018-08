La Academia: concursantes no convencen al jurado en cuarto concierto

En su quinta gala el reality mexicano La Academia incluyó numerosas críticas a la mayoría de sus alumnos, quienes además de atravesar controversias por varios escándalos, no lograron convencer a los jueces de la competencia de TV Azteca.

Luego de una actuación en honor a Yuri, la noche arrancó en una nota positiva con la participación de Silvia, quien logró cosechar buenos comentarios. Sin embargo, el primer criticado de la noche sería Adolfo con "La camisa negra" de Juanes.

El ánimo de los jueces no mejoró para con el siguiente concursante, Fernando, y su actuación de "Te extraño, te olvido, te amo" de Ricky Martin, seguido más adelante por la guatemalteca Paola Chuc, cuya performance fue calificada de "repetitiva".

La académica Marian tampoco tuvo acogida con los jueces Edwin, Edith, Horacio y Arturo. La competencia vería un repunte, sin embargo, con la actuación de Isbo y el tema "Nunca te voy a olvidar" de Cristian Castro, una elección considerada acertada.

Como invitados, la agrupación La Trakalosa de Monterrey se hizo con la ovación de la audiencia de La Academia. La desazón, no obstante, retornó con la actuación del chileno Diego, la que hizo que el juez Edwin resaltara una "gran desconcentración".

La irregular noche tuvo uno de sus puntos altos con Dani, quien fue muy felicitada por su canto y baile. Ésta fue seguida a continuación de Ana, quien experimentó una nueva caída en el entusiasmo general según los comentarios de los jueces.

"No vi interpretación que me llamara la atención, tienes que trabajar muy fuerte para la otra semana", señaló Edith Marques. No mejoró la situación para Katherine de Honduras, quien fue retada a ofrecer algo nuevo para la siguiente fecha.

Al cierre de la desigual noche de La Academia, Adal Ramones hizo el anuncio del eliminado, quien resultó toda una sorpresa: Dani sería finalmente quien se retiraría luego del cuarto concierto, a pesar de su muy elogiada actuación.