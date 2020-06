El reconocido actor Adolfo Chuiman se pronunció respecto a las denuncias realizadas contra Andrés Wiese, con quien compartió roles en la popular serie “Al Fondo Hay Sitio”.

Chuiman contó que se comunicó con el actor y que este está “destrozado” tras las denuncias de acoso en su contra. “He hablado con él y sentí que estaba llorando, me dijo que estaba destrozado y no entendía por qué le hacían todo esto”, contó al diario Trome.

El popular ‘Peter’, personaje que interpretaba en “Al fondo hay sitio”, señaló que durante los ocho años que duró la serie no notó ningún comportamiento extraño en Andrés, por el contrario, siempre se mostró tranquilo.

“Para mí Andrés era como un hermano menor, andábamos de arriba para abajo y jamás he visto nada malo en su comportamiento. Nunca ha estado en escándalos, era tranquilo a comparación de otros que eran palomillas. Por eso, cuando me enteré de todo, he quedado asombrado”, añadió.

Cabe mencionar que Yvonne Frayssinet, quien era la ‘Nona’ de ‘Nicolás’ en la serie, también salió en defensa del actor y agregó que siempre fue un caballero. Mientras que las actrices Mónica Sánchez, Magdyel Ugaz y Karina Calmet le mostraron su apoyo a Mayra Couto.

Te abrazo @coutomayra

Aún no salgo de mi asombro. — Mónica Sánchez (@21Cordeliamar) June 10, 2020

Mi absoluta solidaridad con Mayra Couto.

Debe haber sido un infierno haber pasado por todo lo que ha contado, me duele mucho y no imagino siquiera como debe sentirse. — KarinaCalmetOficial (@karinaCalmet) June 9, 2020

El productor general de “Al fondo hay sitio”, Efraín Aguilar, también se refirió al tema en un comunicado que emitió en Facebook y expresó que nunca nadie se quejó del comportamiento de Andrés Wiese.

“Mis oficinas siempre estuvieron abiertas para cualquier tipo de queja, incomodidad o demanda de todo el personal. Durante esos ocho años nadie tuvo queja alguna del comportamiento del señor Andrés Wiese. La señorita Mayra Couto, a la cual le tengo un gran aprecio, y ella lo sabe, estuvo en múltiples oportunidades en mi oficina y nunca insinuó o mencionó al señor Wiese”, refirió.

VIDEO RECOMENDADO

Andrés Wiese se comunicó con la menor que lo denunció

Andrés Wiese se comunicó con la menor que lo denunció