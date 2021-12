Adolfo Chuiman, actor que forma parte del elenco que regresa a “Al fondo hay sitio”, habló de lo emocionante que fue para él retornar a los sets de grabación para rodar algunas de las escenas de la nueva temporada de la serie de América Televisión.

“Ha sido emocionante volver a los sets después de dos años y ver a muchos amigos, me recibieron con alegría y hasta con aplausos, me emocioné. Luego, hemos podido grabar algunas escenas y espero que el próximo año regresemos con todo”, precisó el reconocido actor en conversación con el diario Trome.

Por otro lado, el popular ‘Peter’ reveló sentirse tranquilo y un poco más seguro de volver a los estudios debido a que ya cuenta con su tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19).

“Ahora me siento un poco más seguro para volver a trabajar, pero siempre me estoy cuidando, he pasado casi dos años encerrado en mi casa”, acotó

América Televisión confirmó el retorno de “Al fondo hay sitio” para el 2022

América Televisión presentó en su preventa la primera promoción de la nueva temporada de la serie “Al fondo hay sitio”, que para alegría de sus miles de seguidores retorna a la pantalla chica en el 2022.

Los primeros en aparecer en el clip fueron Adolfo Chuimán e Yvonne Frayssinet, quienes encarnan los papales de ‘Peter’ y ‘madame Francesca’ respectivamente. Ambos llegan en un auto al barrio de “San Jose”, donde se desarrolló la serie “De vuelta al barrio”.

“No sé qué decirte Peter, la casa es preciosa, pero me da miedo”, dice Maldine. “No se preocupe madame que aquí no nos van a encontrar”, responde inmediatamente el mayordomo.

Tras unos segundos, aparece la combi ‘Transporte Pepito’, de donde bajaron Pepe, la Teresita, Félix, Tito y Gilberto Collazos, patriarca de la familia González. Joel hizo su aparición en su popular ‘taxi churro’

Al fondo hay sitio: Promoción de nueva temporada https://www.americatv.com.pe/noticias

